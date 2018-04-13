日式抹茶席捲全聯 「辻利茶舗」期間限定商品預購開跑！

母親節檔期限定商品「抹茶柚子花花派」，售價580元／盒（需預購）。（圖片提供／辻利茶舗）

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「抹茶三色泡芙」多重風味令老饕愛不釋手，6入售價250元／盒（需預購）。（圖片提供／辻利茶舗）
全新「抹茶麻糬銅鑼燒」即日起全聯門市現貨供應，售價36元／個。（圖片提供／辻利茶舗）
下午茶必備「抹茶紅豆小吐司」，售價42元／包。（圖片提供／辻利茶舗）

日本抹茶以其濃郁香氣，初嚐微苦後勁回甘，餘韻繚繞口中不散，被奉為茶之上品。百年抹茶品牌「辻利茶舗」此次攜手超市龍頭「全聯」，加入辻利抹茶粉製作，限定期間推出冰心捲蛋糕、抹茶黑糖蜜布丁、抹茶黑蜜蕨餅大福、抹茶紅豆小吐司、抹茶柚子花花派等11款商品，即日起全台全聯門市同步供應，限期3周販售。

母親節限定款商品即日起至6月7日開放預購，其中「抹茶柚子花花派」，將鬆軟抹茶蛋糕搭配厚實塔皮，夾入清爽柚子內餡，上方以抹茶花朵點綴，一口咬下香醇茶香混合柚子果香滿溢口中，令人一口接一口停不下來。另款「抹茶三色泡芙」在不同口感泡芙殼淋上抹茶巧克力、抹茶卡士達醬，多重享受一次滿足。

辻利茶舗以動畫《哆拉A夢》主角哆拉A夢熱愛點心銅鑼燒為靈感，加入抹茶元素製作「抹茶麻糬銅鑼燒」，甜而不膩紅豆麻糬內餡佐以抹茶風味餅皮，建議搭配熱茶品嘗滋味最佳。下午茶時段，針對嘴饞又怕胖上班族，特別推出「抹茶紅豆小吐司」，小份量設計不怕吃多增加煩惱。

(中時)

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