美國務卿提名人蓬佩奧： 美陸關係不是「零和遊戲」 不排除對北韓軍事選項

2018年04月13日 02:08 中時 江靜玲

候任美國國務卿蓬佩奧今天表示，在北韓問題上與中國大陸合作是川普政府的首要優先事項，美國和中國大陸的關係不是「零和遊戲」。儘管聽證會上有多名參議員詢問川普印太戰略和大陸在台灣海峽的威脅，蓬佩奧在書面和聽證會上均未提及台灣。

蓬佩奧同時指出，不論「川金會」情況如何，美方均投入了大量的外交努力，在北韓核武問題上，川普政府不會排除軍事選項。

川普政府的印太戰略和中國大陸在亞太區域對鄰國及美國的威脅是12日蓬佩奧國務卿任命聽證會的焦點之一，包括共和黨魯比歐、強森、考克等參議員均詢問蓬佩奧將如何因應中國大陸在南海、台海，包括對台灣的威脅，以及在貿易和安全取得平衡? 蓬佩奧表示，在中國問題上，經濟和軍事是兩大挑戰，但美陸關係不是零和遊戲，美國將尋求確切合宜的方式與中國大陸合作。

對於在北韓問題上，川普政府是否會採取先發制人的軍事攻擊，蓬佩奧表示，無論「川金會」如何，都投入了大量的外交精力，並重申，只有在外交未能成功時，才會動用武力。此前，川普的白宮國安顧問波頓曾表示，若北韓未準備進行真誠的無核對話，美朝會談將會是「非常短暫的會談」。

面對俄羅斯，蓬佩奧譴責俄羅斯攻擊性行為，並認為這是過去的對俄國的軟弱政策所致，強調這稱情況在川普政府下將結束。

(中時)