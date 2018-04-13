美候任國務卿蓬佩奧： 對台軍售重要 會恪守美「一中政策」提供必要軍售

2018年04月13日 03:40 中時 江靜玲

美國國務卿提名人蓬佩奧今天在聯邦參院任命聽證會中表示，對台灣定期軍售是重要的，美國已行之有年，會恪守美國的「一中政策」提供台灣必要軍售。

蓬佩奧是在回覆參院外委會亞太小組主席加德納詢問時，做了以上表述的。

加納德指出，川普政府的國安戰略提出中國大陸為競爭對手，大陸不僅在南海和亞太區域內挑戰美國，且在台灣海峽威脅台灣，川普總統已簽署「台灣旅行法」。加納德問蓬佩奧，在國務院他會讓什麼層級官員訪台？蓬佩奧說，他熟悉《台灣關係法》、美國的「一中政策」，三公報和六項保證，但對這個特別的議題，什麼層次官員訪問，他需要國務院的職業外交官員在這方面提供導引，才能回答這個問題。

加納德繼續問蓬佩奧是否支持定期對台軍售，蓬佩奧表示，「這是重要的」，已行之有年；美國歷屆政府，不論共和黨或民主黨，都在恪守美國的「一中政策」下對台提供必要軍售。

對於加納德詢問美國是否會邀請台灣參加在夏威夷舉行的環太軍演，以及阿拉斯加的紅旗演習，蓬佩奧則稱，「我不知道答案」。

有關川普政府的整體印太戰略，蓬佩奧表示，他在眾議院時是支持跨太平洋夥伴協定(TPP)的，美國在經濟和軍事上都需要介入亞太區域，他對川普政府會如此做，具有信心。

蓬佩奧的任命聽證會一直持續到下午3時才結束。

(中時)