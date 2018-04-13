辦桌圓桌、燈籠透溫暖！百件日常記憶裡的台灣設計在松菸

2018年04月13日 05:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

兒時記憶裡，親戚娶親、長輩大壽時，在家中巷口前「辦桌」，紅色桌椅、耀眼燈籠、在未起桌時，已不時聞到料理師大鍋快炒的香味撲鼻；數位時代裡，想要看時間只要拿起手機就能知曉，然過往日復一日私下日曆，看時間的「厚薄」，更能感受消逝的歲月；要出國深造時，媽媽送的「大同電鍋」和食譜，撫慰了在外辛苦的遊子，更遑論三五好友深夜相聚不可或缺的「台灣啤酒」。

日常熟悉可見的物品，只要一個觸摸、一眼撇視，都能喚起我們的記憶！從物品中也能區分出你是「幾年級」！當台灣設計在國際發光發熱時，從小在寶島長大的我們也來力挺台灣驕傲！今春到今夏來松菸看展趣，從《日日器/生活的輪廓》展覽中細數百件台灣知名設計，從物件中喚起我們童年、求學中最美好的一刻！

《日日器/生活的輪廓》展場裡的特色椅子。（台灣設計館提供）

台灣設計館自4月3日起推出《日日器/生活的輪廓》展覽，以日常的器物為主角，邀請了台灣在地品牌、設計師共同參與，展出一百件來自日常記憶裡的台灣設計。12日主辦單位在展覽現場舉辦記者會，台灣創意設計中心執行長宋同正、策展人吳孝儒、協同策展人方敘潔、HMM、Renato lab、品家家品、柒木設計、器研所、紙可拍、只是、陶作坊等貴賓皆到場支持，為展覽揭開序幕。

《日日器/生活的輪廓》策展人吳孝儒、台創中心宋同正執行長、協同策展人方敘潔。（台灣設計館提供）

此次展覽邀請吳氏設計團隊策展，將50組共100件的日常器物，運用兩兩一組、今昔對照的陳列方式，作為展覽核心，傳遞器物並非恆常不變，而是不斷演化、與日俱進。

也希望觀者思考：「器物與我們的關係，器物為什麼演化？是物競天擇、人為創造，還是物的本性使然？」本展以西元2000年為切點，從功能精進、造型的構成，以及材質的研發三個軸線探討器物的演變，匯聚台灣當代新興設計，希望這些器與物，為台灣寫下一段又一段的創造進化論。

本展主視覺以「被拉長的日子與時光」為概念，將「日日器」的字體拉長漸變，帶出時間與空間的脈絡，並將器物輪廓以層層演變作為時間年輪印象，而畫龍點睛的「小正方」正是設計師使用繪圖軟體變形時的節點。在

策展團隊特別邀請白輻射影像延伸製作本展動態視覺影像，器物隨著時間和生活的樣貌不斷的形變，而這些演變正體現了每個時代的生活輪廓，成為我們日常生活。

《日日器/生活的輪廓》展覽，已在松菸文創園區裡的台灣設計館01、02、03展區展出。本展海報共有6款，設置於展區入口牆面，限量發送！除此之外，部分展出作品也有在「設計點」商店販售喔！除了展覽外，展期間「台灣設計館」與「不只是圖書館」也將共同主辦4場展覽主題的系列講座(4/21、5/19、6/16、7/7)，透過講者的分享，讓觀眾更了解產品設計的魅力！

《日日器/生活的輪廓》展場主視覺牆面。（台灣設計館提供）

《日日器/生活的輪廓》展訊

日期│即日起 - 2018年 8月5日(日)

時間│週二至週日，9:30-17:30 (週一休館)

地點│台灣設計館 01、02、03展區(原世界區、光廊區、台灣區)

(中時電子報)