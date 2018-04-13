大甲媽祖遶境將起跑！「低血糖」阿伯遶境進香竟起乩？

「大甲媽祖遶境進香」是台灣一年一度的宗教盛事，將於今（13日）晚間起駕。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

照理說四月是春天，然這幾天台灣已屢屢飆出30度以上高溫！「大甲媽祖遶境進香」是台灣一年一度的宗教盛事，將於今（13日）晚間起駕，每年吸引了數十萬甚至百萬信徒參與，場面聲勢浩大！然營養師提醒，高溫高熱天氣，加上路途久遠，如低血糖患者進行遶境進香可需注意健康！

68歲虔誠信徒林伯伯，去年參加進香活動時竟出現類似「起乩」的情況，開始喃喃自語且意識不清，就醫後才發現，原來林伯伯因為年紀大牙口不好，長期營養不良，加上遶境活動量大，導致體力不支而產生低血糖的情況發生。

在這長達九天八夜的遶境過程，進香路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等四縣市，往返路程長達330多公里，估計每天至少要走12小時，根據國健署公佈的運動消耗卡路里計算表1，以每小時4公里的步行活動量計算，一天下來遶境民眾熱量便消耗約3,000大卡2，加上日曬、抬轎和舉香旗，消耗的體能與熱量可能將更高！

彰化縣鹿港基督教醫院營養課營養師陳紋慧表示，進香民眾可遵循「遶境3313營養原則」；多元補充3大熱量營養素及維生素與礦物質，攝取3:1碳水化合物與蛋白質比例以維持體力，並且每30分鐘多喝水補充水分！必要時也能以營養品補充多元營養素，以維持足夠體力完成遶境參拜活動。

(中時電子報)

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