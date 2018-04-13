保存台灣珍貴鐵道！文化資產會議討論熱烈

2018年04月13日 06:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

即使國道開通更密集、到其他縣市也可搭飛機！然台灣有群「鐵道迷」就喜歡看火車奔馳、賞日治時期的老火車！這些珍貴的鐵道資產都需要我們保護和傳承！

文化部文化資產局12日於台博館土銀展示館簡報室召開「南北平行預備線保存及活化座談會」，由文資局施國隆局長主持，邀請台灣糖業股份有限公司及國立台北科技大學張崑振副教授進行「南北平行預備線」基礎背景資料說明，同時邀請國立台灣師範大學洪致文教授、中華民國鐵道文化協會許乃懿監事、縱貫線鐵道保存協會黃文鎮會長針對後續南北平行預備線的保存及活化策略研商討論並與各界關心南北平行預備線的公民交流討論。

台糖南北線鐵道係基於日本時代眾多製糖會社所屬的糖業鐵道網路而來，因應新式製糖工場龐大的運輸需求，由具有定點、大量、長距離運送等特性，極具經濟效益的糖業鐵道取代運輸方式，而當公路交通及汽車製造業發達建設完善以後，便逐漸取代鐵路，也使得糖業鐵路逐步走入歷史。

文化部文化資產局106年12月21日委託國立台北科技大學辦理「南北平行預備線文化資產體系與價值研究」案，為避免調查過程中再度遭受破壞，於計畫執行初期請張崑振副教授針對台糖南北平行預備線的歷史基礎、運輸網絡、興建背景以及隨著公路運輸而產生的變遷提出階段性的說明資料提供各縣市政府參考並於會中討論。

洪致文教授、許乃懿監事及黃文鎮會長專家學者亦提出相關建議，後續將納入文化部文資局委託的「南北平行預備線文化資產體系與價值研究案」專家諮詢會議進行研究，以提出完整的價值評估報告。

會中公民團體代表亦表示肯定本場座談會對於南北平行線鐵道文化價值的闡述，參與的公民團體發言踴躍亦提出許多建設性的建議，文化部文化資產局施國隆局長允諾後續將持續召開南北平行線議題論壇，邀集各界關心糖鐵、糖業文化資產議題的朋友參與；對於整體性、系統性的文化資產保存亦會在接續召開的全國文化資產會議進行更多廣泛的討論。

(中時電子報)