研究：雄性生殖器越大 越容易絕種

有些動物的因為生殖器太大，反而讓自己陷入絕種危機。(圖/達志影像)

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中時電子報

動物為了避免絕種，像是孔雀開屏、獅子擁有鬃毛等，這些雄性動物強調吸引雌性的目光，而具有強烈特徵，不過一項研究發現，有些動物的因為生殖器太大，反而讓自己陷入絕種危機。

美國科學家分析了成千上萬的古代甲殼類動物化石，發現一種甲殼類動物稱為介形蟲，牠們在這個星球上已經有近5億年的歷史。牠們外形似蚌，由於性器官很大，在雄性的外殼下面，是一個大型「肌肉泵」，用於排出巨型精子的，佔體長約20%至30%，這樣生產更多精子來幫助繁殖，甚至的性器官甚至比身體還要長。

科學家研究了93種已經絕種的介形蟲，估計生活在約8500萬年至6500萬年前的白堊紀晚期。科學家指，研究更發現，雌雄之間外殼差異最大的介形蟲物種，絕種風險反而高出一般介形蟲10倍。介形蟲雄性比雌性外殼更大，性器官大原可製造更多精子傳宗接代，也方便交配繁殖，但卻反而導致滅絕，這是為什麼呢？

科學家分析，這些介形蟲有可能因為投入過多精力去繁殖，沒有餘下太多精力去適應氣候變化或是自然環境改變，反而導致絕種。

華盛頓史密森自然歷史國家博物館的古生物學家亨特（Gene Hunt）說：「從短期來看這些雄性應更有優勢，但長遠來看並非如此。」

(中時電子報)

文章來源：Bigger isn't always better: Ancient creatures that churned out giant sperm longer than their own bodies may have died out because their sexual organs were TOO LARGE

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