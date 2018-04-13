影》25歲就報銷 前女摔冠軍含淚退休

2018年04月13日 06:49 中時電子報 盧品青

Paige受傷。(轉自youtube)

WWE前女子摔角冠軍佩姬(Paige)的擂台生涯確定結束了，她今年才25歲。去年12月底的一場巡迴賽，她上背部吃了狠狠一腳，牽動頸部的舊傷，再打下去有癱瘓危險，她第一時間無法接受事實，直到本月10日她才在掌聲中含淚走下擂台。

佩姬4年前在WWE聯盟首次登台就奪下女子冠軍，這位來自英國的年輕女將原本有大好前程，但她場外的麻煩也不斷，她曾與前冠軍迪里歐(Alberto Del Rio)訂婚，並懷疑聯盟試圖拆散兩人戀情，公開對聯盟嗆聲，迪里歐跟著一起怒罵高層，WWE開除了迪里歐。

這期間佩姬爆出性愛影音事件，她與兩位男選手的私密影片遭到散布，後來迪里歐與她分手並返回WWE。迪里歐還表示：「我當時誤信佩姬所以說錯話，請WWE原諒我。」迪里歐相當於出賣了她，佩姬之後又連續爆出禁藥風波而被停賽。

WWE饒恕了佩姬，她去年完成頸部手術之後回歸，成為主打女星之一，但她在年底的比賽受傷，無法再進入擂台。10日她在節目上宣布退休，觀眾大喊著「謝謝妳」，讓她感動掉淚。好消息是她並沒有離開WWE，而是轉任節目經理的角色，繼續留在螢光幕前。

出身於WWE的好萊塢影星巨石強森親自製作並參與演出，把佩姬的故事拍成了電影，片名為《對抗我的家人》(暫譯, Fighting with My Family)，將於下半年上映。

(中時電子報)