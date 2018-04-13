4月13日三報頭條要聞

2018年04月13日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

深澳電廠擴建爭議持續延燒，立委劉建國、蔡適應、高潞以用昨與環保團體共同舉行記者會，呼籲別讓電廠附近的瑞濱國小成為第二間「許厝分校」，要求深澳電廠案應重做環評。值得注意的是，身兼民進黨發言人的蔡適應也表達反對意見，直言深澳電廠與基隆生活圈太近，台電卻都沒與基隆居民溝通，「比起花這麼多錢蓋電廠，應該有更好的方案」。

斥資80億元興建的故宮南院，營運後，1天參訪數曾不到300人紀錄，近3000坪展廳形同蚊子館，如今陸客不來，營運每況愈下，故宮為救南院將再砸50億，但周邊旅館業者恐等不及，目前1家旅館蓋好未營業，1家蓋一半就沒進度，營運的樺舍商旅嘉義館慘澹經營，只好裁掉9人，儘管租約還有13年，業者考慮若無起色，可能結束營業。

在美國打台灣牌、將助台潛艦國造之際，福建海事局昨發布航行警告，解放軍東部戰區18日將在台海進行火炮實彈射擊演習，原舉行至13日的南海軍演閱兵，則在中共中央軍委主席習近平昨登艦檢閱編隊後，提前於昨日結束。

◎工商時報

被動元件缺出新高峰？科技業下游的組裝廠近來已開始傳出斷鏈危機，還有廠商為補足被動元件的供應缺口，追料追到韓國的三星電機（SEMCO）去。仁寶總經理陳瑞聰昨（12）日表示，這不是傳說，「現在就已經有人斷線了！」

聯準會（Fed）公布3月會議紀錄指出，美國經濟與通膨將在未來數月持續增強，與會官員在會中還討論修改貨幣政策聲明，從寬鬆轉為「中立或緊縮」，以避免美國經濟過熱，暗示有可能加快升息腳步。

蘋果6.1吋iPhone 9於5月正式拉貨，零組件業者全面備戰！業者指出，受到被動元件缺料影響，蘋果6.1吋LCD版i9相關零組件提前於5～6月開始拉貨，第一波由3D感測及光學鏡頭廠打頭鋒，穩懋及玉晶光受惠。

◎旺報

國共論壇進度停滯，國民黨遲未送件，據了解，在大陸對吳敦義兩岸立場有疑慮，以及未知蔡英文總統是否放行、再加上吳不願讓副主席郝龍斌代他赴陸等情況下，大陸拋出讓國民黨前主席連戰赴陸的備案，這樣也可讓國共高層會面的慣例不被打斷，不過也由於國民黨已無設置榮譽主席，連要用何身分見習，也是個問題。

國民黨主席吳敦義被朱立倫、洪秀柱等前任主席搶先登陸並與國台辦主任劉結一見面後，多位國民黨青壯世代，近來也積極穿梭兩岸三地，累積政治能量。

國共「兩岸論壇」時程一再延宕，國民黨中央自3月中至今，要求發言系統一律回覆「進行中」。知情人士稱，本次國共「兩岸論壇」力拚在5月中舉辦，規模擬從前年洪秀柱時期的140個人縮小至30人，但若吳敦義登陸「吳習會」不成，論壇想另外如期舉行，恐怕也不太樂觀。另外，本月25日，負責論壇籌劃的國民黨大陸事務部主任周繼祥將再赴北京會見國台辦主任劉結一持續磋商。

(中時電子報)