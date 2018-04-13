獨家》一杯咖啡1萬2800元 天母神祕咖啡館首度曝光

2018年04月13日 07:28 工商 姚舜

一杯咖啡要價12800元？！有沒有搞錯？1280就已讓人咋舌？更何況是12800！是不是多了一個0？

美國BBC曾報導，印尼從野生麝香貓體內排出的咖啡豆，每年產量不到500公斤，且逐年遞減。圖中的麝香貓咖啡豆則來自越南，每年產量僅200公斤，〈CHON．天母〉每年只分配到30公斤。（圖／姚舜攝）

用手拉陶杯盛裝的麝香貓咖啡粉，還沒有煮就可聞到濃烈的巧克力甜香氣味。（圖／姚舜攝）

東南亞精品食材原物料進口商鴻億貿易公司為招待商場往來重要客戶與私人貴賓，低調在台北市天母設了一個洋溢歐洲城堡莊園氛圍的高檔私人會所〈CHON．天母〉，並以獨家自越南引進的野生麝香貓咖啡款待「貴客」，會所一次最多只接待6位超級VVIP。

原本，客人必須受邀才能登堂入室領略「極致珍稀的咖啡品味」，且不必付費。如今積極推廣〈CHON SELECT〉品牌的鴻億負責人Eric林祈廷心念一轉，認為「既是好東西，就該讓更多人知道」，於是決定開放〈CHON．天母〉讓對麝香貓咖?好奇或有興趣的「飲君子」品香。只是，一杯咖啡要價12800元，與米其林星級餐廳的一整套餐價格不相上下，讓人不免有「富人一口水，窮人一月糧」之嘆！

在「品」的階段，經萃取而出的麝香貓咖啡是用漂亮的骨瓷杯盛裝，啜飲第一口時可讓咖啡汁液自舌尖、舌中、舌根流過，最後再繞到舌側兩邊。（圖／姚舜攝）

為了完整呈現麝香貓咖啡的風味，〈CHON．天母〉是用虹吸壺煮咖啡，過程中咖啡師必須隨時注意溫度變化。（圖／姚舜攝）

〈CHON．天母〉空間不到20坪，為了營造非凡體驗空間氛圍，Eric請到在法國拿到藝術博士的哥哥擔任術總監，裝潢陳設按歐洲城堡內起居室舖陳，同時並與陳澄波文化基金會合作在室內展示了11幅由基金會授權，以數位微噴技術復刻的大師版畫，使得原本即充滿歐洲典雅風格的〈CHON．天母〉會所更增藝術氣質。為了轉換情境，從會所入口到室內並採二進式設計，客人穿過掛著畫作的廊道，阻絕了室外的車水馬龍，時空情境隨立轉換，進入室內，宛如置身異國。

為了讓客人深度品香，〈CHON．天母〉還獨家研發設計了「品香杯」，以鼻就杯深吸，初始可聞到淡淡檀香，其後就散發麝香。(圖／姚舜攝）

麝香貓咖啡是全世界最貴的咖啡，這種咖啡的咖啡豆是被被稱為「麝香貓」的椰子狸食用後，經過消化系統在胃裡發酵後排洩出，所以麝香貓咖啡又稱「貓尿咖啡」。由於咖啡豆經過麝香貓的消化系統後蛋白質會被破壞，並產生短?和更多的自由胺基酸，咖啡的苦澀味會降低，經過清洗與烘焙後可聞到麝香，且喝來順口濃醇，故被視為一種咖啡珍品。

在「薰」的階段，客人要先用聞香杯（左）品香，然後再用小杯品啜。（圖／姚舜攝）

經過授權，〈CHON．天母〉的廊道和室內都掛著以數位微噴復刻的陳澄波版畫，且每幅皆有編號。（圖／姚舜攝）

世界最早的麝香貓咖啡豆是被占據印尼的荷蘭人發現，這種咖啡豆最早是善於找肥碩果實與咖啡豆的野生麝香貓吃下後排出。但人們發現了其經濟價值後，為了得到更大商業利益，開始將椰子狸集中養在籠子裡以採集咖啡豆。在咖啡老饕眼中，籠中的環境跟自然野生環境怎麼比呢？以人工養殖麝香貓再大量採集的這種咖啡豆，身價行情自不能與野生麝香貓排出的咖啡豆相比。

〈CHON．天母〉所用的麝香貓咖啡豆來自越南，為越南知名的「中原咖啡」總裁在越南邦美蜀高原上一塊私人肥沃土地發現。當地每年只能產生約200公斤的麝香貓咖啡豆，其中一半被越南總理當「國禮」贈送給外賓，Eric表示，〈CHON．天母〉每年最多只能取得20公斤。雖然頂級罕有，卻因沒有經濟規模，所以索性用來款待貴賓。

在第4道「浺」的程序時，麝香貓咖啡是用以麝香貓造型設計握柄的手工杯盛裝，飲者可以細品巧克力香與木質檀香交融激盪出的高雅香氣。（圖／姚舜攝）

以麝香貓造型設計握柄的手工咖啡杯，有金、銀兩個顏色，品味不俗。（圖／姚舜攝）

為了讓貴客品啜麝香貓咖啡的特有風味，Eric不僅請到有美國、歐洲與日本精品咖啡協會「Q Grade」品評師執照的Warren陳啟仁駐店為客人沖煮咖啡，他並和Warren共同研發了品賞麝香貓咖啡的「覺、品．薰、浺」4段式品評流程，並為每一階段都設計了專屬的杯具器皿。喝茶有茶道，Eric與Warren設計的這套品賞麝香貓咖啡的流程則自成一格地成為「咖啡道」。

第一階段的「覺」，是用礦石燒製的手拉路陶杯盛裝咖啡粉，藉由加熱後的陶杯讓咖啡釋出獨有濃烈的焦糖巧克力香。

「品」，則是將以虹吸壺煮燒煮萃取的咖啡用日本骨瓷杯盛裝，啜飲第一口可以透過舌頭感受甘醇的巧克力甜香。第二口讓咖啡在口中流轉，第三口則可大口飲入，各有不同韻致。

不見影就可聞香的「薰」，是用獨家研發設計計的「咖啡聞香杯」結合像喝潮州茶的小茶杯，客人以鼻就杯，可漸次依序嗅到淡淡檀香、濃濃麝香，以及森林原野的林木香，餘韻繚繞、低迴不已。

打造〈CHON SECLET〉品牌的〈CHON．天母〉負責人Eric林祈廷（右）請到同時兼有美國、歐洲與日本咖啡品鑑師認證的Warren陳啟仁為客人沖煮頂級麝香貓咖啡。（圖／姚舜攝）

〈CHON SELECT〉精選世界各國的精品咖啡，每種都有自己的包裝設計與故事，掃瞄內附的QR CODE並可聆賞到代表該咖啡的音樂。（圖／姚舜攝）

至於「浺」，則是將第一次萃取與二次萃的咖啡汁混合相融，此階段的品味重點是回味復習力道由強烈轉為淡雅的巧克力香與檀木香，並為奇妙的「咖啡道」完下句點。

Eric表示，〈CHON．天母〉除開放給客人預訂品評麝香貓咖啡，亦可提供給有宴客或款待貴賓需求的朋友包場。同時，這會所式主題咖啡館並有配合的日本料理外燴團隊，可依客人預算量身設計菜單。

(工商)