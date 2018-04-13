教部卡管 台大醫學教授王明鉅：你死我活的赤裸攻擊

2018年04月13日 07:58 中時電子報 簡怡欣

教部卡管，管中閔助理昨回嗆「若管配合教部出面說明，才有辱台大尊嚴」；而台大醫學教授王明鉅也在臉書發文，這從頭到尾都是一場「你死我活式的赤裸裸攻擊」，認為台大校長遴選過程已經結束、台大校長也已經產生，台灣不能再空轉下去，「長官與長官的長官們，放手吧」。

他說，今年1月5日台大選出新校長，儘管獨董事件等風波延燒，但唯二與校長產生有關的校長遴選委員會、台大校務會議兩個機制，在此之後又重新運作了一次，遴選委員們與校務會議代表們都認為，校長遴選這件事已經定案不必再討論、都已經作出結論。

他認為，無論所有這些報導、攻擊、檢舉是否真有其事，那全是另一回事。別說這些只是媒體報導與攻擊，就算今天有人去告被遴選出來的當選人殺人放火，甚至被檢察官起訴，那也和被遴選出的校長當選人是誰完全無關。

他指出，只有在政黨競爭的選舉中，為了只有一個當選者，才會如此「你死我活式的赤裸裸攻擊」。他說，教育部的長官或是長官的長官們可以不承認、不核定，但不妨想一想，如果作出了「不」的決定結果，意指所有大學校長遴選機制將形同虛設。

他質疑，任何人被遴選出來之後，只要有媒體報導，只要有人檢舉，教育部都要組成「跨部會小組」追查到底。但台灣的高等教育與人才培育，在人口結構的急速變化下，本來就已經壓力如山。未來如果每一次的校長遴選，只要競爭者甚至任何人有意見，全都會產生爭議與空轉，大學根本沒有校長，那台灣的高等教育還有未來嗎？

他感嘆，台灣不能再空轉下去。哪一種作法是愛台灣，哪一種作法是害台灣，長官們，難道你們真的不知道嗎？

(中時電子報)