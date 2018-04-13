大甲媽祖起駕回鑾 市府闢駛3條免費接駁專車

2018年04月13日 07:59 中時 陳世宗

「大甲媽祖今晚起駕！」台中市政府交通局配合大甲鎮瀾宮媽祖13日起駕、4月22日回鑾兩天，闢駛3條免費接駁專車，市區往大甲可在朝富停車場、秋紅谷、朝馬站上車，至大甲體育場轉中型巴士前往鎮瀾宮；回程仍在大甲體育場搭車返回市區；還有23條公車路線可前往大甲區，自行開車者則可停在美人山營區停車場轉搭接駁車前往鎮瀾宮。

交通局長王義川說，由市區前往大甲區的民眾，可至朝富路老虎城旁朝富停車場搭車至大甲體育場（沿途行經「秋紅谷(朝陽橋)」、「朝馬」站），再轉乘中型巴士接駁車至大甲國小後，以步行方式前往鎮瀾宮；自行開車的民眾，可在大甲區美人山營區停車場搭乘接駁車到鄰近大甲市區的大甲高中，再步行前往鎮瀾宮。

王義川指出，除免費接駁車外，現有市區公車也有23條公車路線可以到達大甲區；包括台中客運93路、154路、157路、659路，巨業交通167路、305路，豐原客運92路、170路、171路、172路、210路、211路、212路、213路、214路、215路、216路，中台灣客運95路、658路，苗栗客運181路及東南客運97路、616路及捷順交通811路。

「台中媽祖國際觀光文化節接駁車」行駛日期（時間）及搭乘資訊如下：

一、4月13日（起駕）》(一)朝富停車場(老虎城旁) → 大甲體育場:14:00∼22:00， 大甲體育場 → 朝富停車場(老虎城):17:00∼02:00 (每20至30分鐘一班車，途中停靠「秋紅谷(朝陽橋)」及「朝馬」站)。(二) 大甲體育場 ←→ 大甲國小:15:00∼01:00。(三) 美人山停車場 ←→ 大甲高中:15:00∼01:00

(每15至20分鐘一班車)。

二、4月22日（回鑾）》(一)朝富停車場(老虎城旁) → 大甲體育場:09:00∼17:00

大甲體育場 → 朝富停車場(老虎城):13:00∼22:00，

(每20至30分鐘一班車，途中停靠「秋紅谷(朝陽橋)」及「朝馬」站)。

(二) 大甲體育場 ←→ 大甲國小:10:00∼21:30。(三) 美人山停車場 ←→ 大甲高中:10:00∼21:30(每15至20分鐘一班車)。

(中時)