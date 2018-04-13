設局斷深海閻王腳筋 「朱元璋後代」道歉賠千萬

2018年04月13日 08:03 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

自稱明朝開國皇帝朱元璋第19代孫，台北市大安區光信里里長朱雪璋，前年不滿綽號「深海閻王」的柔道高手王毓霖挑釁，以邀約比武為由，設局糾眾圍毆王毓霖，砍斷王男腳筋。全案上訴到高院，12日開庭時朱雪璋當眾向王男道歉，願賠償1000萬元和解。

2016年，王毓霖、蔡櫂全在網上挖鼻屎、比中指挑釁，引起朱雪璋不滿，透過臉書下戰帖，邀王男到到場「比武」，豈料這是一場「鴻門宴」，王男上鉤進入到場後，朱男指示手下鎖上大門，讓妻子放20餘名黑衣人進來，持球棒、木劍毒打王男等人，其中王毓霖腳筋慘遭砍斷。

一審朱雪璋被依重傷害罪判6年徒刑，包含妻子等23人分別被判3到6月徒刑。12日開庭時，多名被告仍辯稱沒有動手傷人，受害人王毓霖激動反駁，當庭脫衣請求合議庭勘驗傷勢，朱男見合議庭勘驗詳細，向王男鞠躬道歉，表示有誠意和解「但賣房子也籌不到1000萬元」

蘋果日報報導，對於朱雪璋供稱自己沒錢，王毓霖指出，先前民事調解時，朱男稱他能拿出4000萬元，現在卻拿不出錢不符常理，「頂多只能打6折」賠償2400萬元，合議庭介入調解，雙方以1000萬元和解。合議庭5月24日開庭調解，諭知朱男至少帶500萬元以示誠意，「不要再拿100萬元來！」

(中時電子報)