NBA》豪哥穩了 蔡崇信正式接掌49％籃網

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信。(新華社資料照)

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中時電子報

在NBA董事會全票通過下，阿里巴巴二把手蔡崇信完成股權轉手，他付出12億美元(約台幣351億元)正式取得布魯克林籃網隊的49%股權，他未來3年有權利收購更多股份，成為NBA首位台灣老闆。

籃網老闆普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov)在2010年只用2.23億美元就買下籃網80%股權，現在籃網市值暴漲近10倍，達到23.5億美元(約台幣688億元)。雖然籃網每年虧損2000萬美元，但賣掉股權仍讓他大賺一筆。

普羅霍羅夫說：「我歡迎像Joe(蔡崇信)這樣有遠見和國際觀的人共同經營球隊。」今年54歲的蔡崇信，《富比士》估算他財產有97億美元(約台幣2840億元)，買下整支球隊也不成問題。

蔡崇信發表聲明：「我一生都是體育迷，我很驕傲能加入NBA的大家庭，成為球隊的擁有者。我早年住過紐約，對這個城市有特殊的感情。」他跟名人堂球星比爾華頓(Bill Walton)聊天的時候講到籃網球員，蔡崇信提了幾個名字，然後又說：「林書豪是我最喜歡的球員，可是他受傷了。」

蔡崇信也在場邊與林書豪見過面，他持有加拿大國籍，林書豪則是台裔美國人。豪哥之前簽下3年3600萬美元合約，本季因受傷報銷，選擇不跳脫，明年夏天他的合約就會到期。現在蔡崇信來到籃網，豪哥不用擔心球隊不留他了。

NBA老總席爾佛(Adam Silver)很高興，他表示蔡崇信成為籃網大股東，有助於聯盟在中國大陸的行銷，這是他向來非常重視的一塊市場。

(中時電子報)

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