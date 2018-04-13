NBA》強調角色不變 林書豪：下季要搶更多勝

林書豪相信自己傷癒復出後，在籃網的角色不會出現任何改變。(取自林書豪IG)

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中時電子報

揮別開幕戰膝傷整季報銷陰霾，目前仍在積極復健的籃網後衛林書豪，13日接受《Newsday》專訪，強調自己不會因為受傷，失去原先他在籃網的角色與定位，也提前訂出下個球季的目標，就是努力幫助籃網搶下更多比賽勝利。

「當我傷癒復出，將在籃網擁有同樣角色，我預估不會有任何改變，」下季將執行與籃網最後1年合約的林書豪表示，「假如出現改變，那是我們必須溝通協調的東西，老實講，我有信心帶著健康身體重返球場，讓大家看到應有表現。」

預告今年夏天大部分時間將於籃網訓練館度過的林書豪，接下來的任務是跟羅素、丁維迪、利佛特等後衛，甚至克拉布努力建立籃網堅強後場戰力，儘管豪哥對隊友成長讚譽有加，卻仍強調防守重要性，「我們必須更髒一點！」

籃網本季拿下28勝54敗作收，其中25場敗仗，不是輸分在8分以內，就是輸在延長加賽，林書豪認為，代表籃網在關鍵時刻欠缺穩定場上軍心的領袖，他相信等到自己傷癒復出，可以幫助隊友努力學習怎麼贏下這種緊繃戰局。

「打到第4節，球員往往陷入乾旱期，你必須努力累積更多能量留到那個時刻，且全力阻擋對手進攻，」林書豪說，「我們只是需要多贏幾場球，畢竟到了球季結束，看的就是球隊贏了幾場與排名第幾，那才是我們需要關注的。」

(中時電子報)

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