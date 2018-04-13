他們畫出想像中的認助人 不倒翁、暖暖包有洋蔥

2018年04月13日 08:44 中時 張潼

育達商職林沛誼以不倒翁和暖暖包作為認助人的形象，代表不會傾倒、持續發熱，獲得第二名。（認助清寒學生基金會提供）

台北市認助清寒學生基金會舉辦徵圖比賽，邀請受到認助的學生「畫出想像中的認助人」。在明德國小何翰陞眼中，認助人是致力於全台各種慈善事業，心地善良，所以他的創作色彩鮮豔、充滿生命力，獲得第一名；育達商職林沛誼則以不倒翁和暖暖包作為認助人的形象，代表不會傾倒、持續發熱，獲得第二名。

認助清寒學生基金會下個月成立滿21年，目前認助中的學生近1500人，每年認助費用約2000餘萬元，去年則首度突破3000萬。一般來說，受助學生與認助人都知道彼此身份，逢年過節會寫卡片問候，基金會也會舉辦「相見歡」活動，但有時礙於雙方時間喬不攏，不見得所有受助學生都有機會與認助人見面。

也因此，基金會近日舉辦徵圖活動，邀請受助學生畫出「我想像中的認助人」，藉著「以畫代話」的方式，表現自己對認助人的感謝心意。

這次獲得第一名的何翰陞，從小由爸爸獨自撫養他和姐姐，不過，因為爸爸曾受過職業傷害，目前只能打零工，以致收入並不穩定。翰陞說，雖沒有見過認助阿姨，但她「一定是個像天使般的阿姨」，才願意幫他完成學業，所以，自己幫認助阿姨加上一對天使翅膀，還用鮮豔顏色來畫，象徵對方的心地善良。

就讀育達商職烘焙特招班的林沛誼則說，烘焙班所需費用比其他類科高，多虧有認助人，她才能安心學習。這次她也特別將認助人畫成一個不倒翁，雙手則是暖暖包，象徵愛心不傾倒、持續發熱。

認助清寒學生基金會表示，這次徵圖共收到50件作品，選出前3名與10名入圍者，原本入圍學生沒有獎金，但一位不願具名的善心人士因為認同這次活動，還特別額外捐助每人500元鼓勵金。

(中時)