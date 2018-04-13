今午後注意 猛爆性大雨再一趴

今中午過後中部以北、南部山區，還有猛爆性雷雨發生可能。（本報系資料照）

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中時電子報

受對流發展旺盛，昨各地迎來雷雨轟炸。中央氣象局表示，今(13)日白天雖雨勢暫緩，全台高溫上看30℃；但中午過後中部以北、南部山區還有局部雷雨發生可能，提醒民眾外出時多加留意，避免猛爆性大雨打亂行程。

氣象局指出，昨日全台偏南風暖濕天氣，白天中部以北有局部雷雨發生，為苗栗大湖帶來時雨量82毫米、玉山14時30分下起冰雹，午後大台北地區、中南部山區及綠島也都仍有較明顯雨勢。

昨各地下起雷陣雨，雨勢驚人。(圖/余玄妙攝)

昨許多地區在傍晚下起猛爆性大雨，導致下班民眾措手不及，還引起網友討論怒嗆「下三小」。氣象局表示，今水氣稍減，整體降雨量值預估不若昨日猛烈，但仍要留意午後雷雨，中部以北地區、南部山區，將有熱對流造成的局部短暫雷陣雨。

此外，今日各地白天高溫上看30℃，但明晚起將有鋒面及東北季風增強報到，周末兩天各地天氣不穩定，北部高溫與今日落差預估達10℃，中部以北、東半部都有局部較大雷雨發生的機率。

氣象局指出，下周一、周二同樣受華南雲雨區東移影響，各地降雨機率仍高，北部及東北部濕涼，其他地區早晚也有涼意。直到周三起天氣型態才可望趨穩，東北季風迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

(中時電子報)

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