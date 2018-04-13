看到心中就有氣！洛杉基：陳水扁為了討好南部選民做這事

2018年04月13日 08:42 中時電子報 陳怡文

故宮南院曾寫下最慘1天參訪數不到300人的慘澹紀錄，為救南院，故宮將再砸50億救人氣。對此，自由作家洛杉基痛批「看到這則新聞，心中就有氣！」直言陳水扁為討好南部選民，花80億蓋了個故宮南院蚊子館，現在還要砸50億來挽救，有效嗎？這50億的流向，要不要透明公開？不要流去綠營的樁腳口袋才好。

故宮南院於2003年由前總統陳水扁任內拍板落腳嘉義縣太保市，近期因陸客不來，遊客門可羅雀，換算單月最差僅4萬6000人入館，不到全盛時期的1/4，更曾寫下最慘1天參訪數不到300人的慘澹紀錄。

為救人氣，故宮院長林正儀宣布啟動「新故宮運動」，包括再砸37億元在南院興建「國寶文物修復展示館」，另有20多億的軟體建設經費，其中10多億用在南院上，他大膽定下目標，4年內每年120萬入館參觀人次，國寶館落成啟用衝到每年200萬人次目標。

但洛杉基批評，當年是希望把大陸遊客引導至南部觀光旅遊消費，從來不是因為南部人稀罕故宮的破玩意兒。否則怎麼會有人去門口潑漆噴字、破壞獸頭？

陸客不來，不也是因為民進黨政府反中去中，反中華文化，有哪個南部田僑仔有興趣去故宮看？還不如去日本看櫻花。故宮南院如果撐不下去，就學核四廠，直接宣布關院，改為「本土藝術展覽中心」，或「日本藝術展覽中心」，都能讓蚊子館變身，門口再擺些地方小吃攤販，這樣便能榮景再現，每年還能為國庫節省50億。

(中時電子報)