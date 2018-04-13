美議會呼籲 強拍人妻裸照的帥氣州長應即刻下台

2018年04月13日 08:59 中時電子報 李靖棠

據美國國會山報（The Hills）報導，曾是美軍菁英海豹部隊（SEALs）一員、現任密蘇里州（Missouri）州長艾瑞克·格雷滕斯（Eric Greitens），遭指控未經對方同意之下，偷拍與自己有染的人妻裸照，並以此勒索對方，2月底被以妨礙隱私的罪名起訴。擔心他已敗壞的形象會影響未來期中選舉結果，一名共和黨重要捐款人、Tamko地產執行長漢弗萊斯（David Humphreys）捐出200萬美元（約6,000萬台幣），與該州眾議院合作，呼籲格雷滕斯應即刻辭職下台。

在當選州長前，格雷滕斯於2015年被爆出偷吃人妻的醜聞，而他最終也坦承出軌。不久後卻反遭當事人提告，直指格雷滕斯拍下女方被綁且有部分裸體的不雅照，威脅她若兩人婚外情曝光，就要對外散播不雅照。該女子的丈夫偷偷錄下對話，表示格雷滕斯與她是兩情相悅地發生性關係，但他卻拍下不雅照作為「證據」，藉此威脅她多時。

Great to host the 2017 Fall Harvest Festival! Happy Hayrides, Candy Corn, and Caramel Apples for everyone! pic.twitter.com/Vknzn5SUkj — Eric Greitens (@EricGreitens) 2017年10月14日

出身猶太人家庭、擁有杜克大學（Duke University）與牛津大學（University of Oxford）等名校學位的格雷滕斯，學生時代成績優異，曾獲得羅德獎學金（Rhodes Scholar）與杜魯門獎學金（Truman Scholar）等多項榮譽，英國學成後，曾進入密蘇里大學擔任研究員。

First #LunarNewYear celebration at the MO State Capitol hosted by @MoDOLIRDirector. Even though this is nearing my bedtime I had to come watch this historic moment. Great performances by the St. Louis & Columbia Chinese School students. @EricGreitens @SheenaGreitens pic.twitter.com/oSpVAJRn3t — Stephanie Hirata (@shirataKRCG13) 2018年2月15日

2001年進入海軍軍官學院受訓，並於隔年成功通過海豹突襲隊的嚴苛門檻，順利成為海軍菁英成員之一。格雷滕斯曾派駐伊拉克、阿富汗、非洲等戰地，官拜海軍少校（Lieutenant commander）退役，並因戰功榮獲銅星勳章（Bronze Star）和紫心勳章（Purple Heart）等。

曾經是海豹隊員、現任密蘇里州長格雷滕斯陷入醜聞風暴。（圖/Eric Greitens臉書專頁）

因為擁有海豹資歷，讓格雷滕斯挑戰政壇之路並不困難，2015年得到共和黨（Republican）支持，挑戰密蘇里州長，成功以51%得票擊敗民主黨對手。格雷滕斯有過兩段婚姻，與現任妻子西雅娜（Sheena Elise Chestnut）於2011年結婚，育有兩個兒子賈許和賈克伯。

不過，對於議會兩黨議員要他下台的聲浪，格雷滕斯表示，自己從未做過任何違法的事情，即使遭到起訴，他也絕對不提前辭職。從醜聞爆發至今，他始終強調自己是遭到「獵巫」（witch hunt）般的政治對抗，在取得清白之前，絕不會輕易退縮。

(中時電子報)