美議會呼籲 強拍人妻裸照的帥氣州長應即刻下台

曾是美軍菁英海豹部隊一員、現任密蘇里州州長艾瑞克·格雷滕斯，因醜聞爆發面臨四面楚歌的困境。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據美國國會山報（The Hills）報導，曾是美軍菁英海豹部隊（SEALs）一員、現任密蘇里州（Missouri）州長艾瑞克·格雷滕斯（Eric Greitens），遭指控未經對方同意之下，偷拍與自己有染的人妻裸照，並以此勒索對方，2月底被以妨礙隱私的罪名起訴。擔心他已敗壞的形象會影響未來期中選舉結果，一名共和黨重要捐款人、Tamko地產執行長漢弗萊斯（David Humphreys）捐出200萬美元（約6,000萬台幣），與該州眾議院合作，呼籲格雷滕斯應即刻辭職下台。

回家當好爸爸 美帥氣眾院議長萊恩將不再連任

在當選州長前，格雷滕斯於2015年被爆出偷吃人妻的醜聞，而他最終也坦承出軌。不久後卻反遭當事人提告，直指格雷滕斯拍下女方被綁且有部分裸體的不雅照，威脅她若兩人婚外情曝光，就要對外散播不雅照。該女子的丈夫偷偷錄下對話，表示格雷滕斯與她是兩情相悅地發生性關係，但他卻拍下不雅照作為「證據」，藉此威脅她多時。

出身猶太人家庭、擁有杜克大學（Duke University）與牛津大學（University of Oxford）等名校學位的格雷滕斯，學生時代成績優異，曾獲得羅德獎學金（Rhodes Scholar）與杜魯門獎學金（Truman Scholar）等多項榮譽，英國學成後，曾進入密蘇里大學擔任研究員。

2001年進入海軍軍官學院受訓，並於隔年成功通過海豹突襲隊的嚴苛門檻，順利成為海軍菁英成員之一。格雷滕斯曾派駐伊拉克、阿富汗、非洲等戰地，官拜海軍少校（Lieutenant commander）退役，並因戰功榮獲銅星勳章（Bronze Star）和紫心勳章（Purple Heart）等。

曾經是海豹隊員、現任密蘇里州長格雷滕斯陷入醜聞風暴。（圖/Eric Greitens臉書專頁）

因為擁有海豹資歷，讓格雷滕斯挑戰政壇之路並不困難，2015年得到共和黨（Republican）支持，挑戰密蘇里州長，成功以51%得票擊敗民主黨對手。格雷滕斯有過兩段婚姻，與現任妻子西雅娜（Sheena Elise Chestnut）於2011年結婚，育有兩個兒子賈許和賈克伯。

不過，對於議會兩黨議員要他下台的聲浪，格雷滕斯表示，自己從未做過任何違法的事情，即使遭到起訴，他也絕對不提前辭職。從醜聞爆發至今，他始終強調自己是遭到「獵巫」（witch hunt）般的政治對抗，在取得清白之前，絕不會輕易退縮。

(中時電子報)

文章來源：Major GOP donor calls for Missouri governor to resign

更多精彩新聞請見國際頻道！
研究：雄性生殖器越大 越容易絕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。