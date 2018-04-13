初選政見影音發表 丁守中喊出：一坪換一坪 兩年搬新家

2018年04月13日 09:19 中時電子報 綜合報導

國民黨北市選情日趨白熱化，市長參選人丁守中今天重申推動大規模都更的必要性。他強調，防災減災、老屋重建、耐震補強、都市更新，這些都是台北市早該做的事情，但市府都沒有做好！他如能當選市長，絕對會加強城市防災，加速都市更新，讓市民住得更舒適、更安全。丁守中並喊出，「一坪換一坪，兩年搬新家」，「丁守中說到做到」！

國民黨台北市黨部今天公布台北市長選舉登記同志政見影音。丁守中重申，無論都市更新，美化市容，只有台北市長才有能力辦得到。因此他當市長，最大的使命就是推動都市更新，他也絕對會站在多數民眾的居住正義這邊，專門對付釘子戶。並用大幅的容積奬勵幫助市民舊房子換新房子。

丁守中表示，他所以一而再、再而三出來競選台北市長，就是因為心中有一個願望一直沒有實現。就是希望台北更美、更安全、更繁榮。尤其看到台北大街小巷，大多數社區，巷弄狹窄、房屋老舊、沒有電梯，老人家平時上下樓都極不方便，要是碰到火災地震，災情不可想像。

他也說，過去台北是台灣的驕傲。但是曾幾何時，台北沒落了，國際城市競爭力評比不但大幅下滑，也喪失了創新創業能力，不再能夠引領亞太潮流。招商引資大幅衰退，經濟一灘死水，市民只能低薪窮忙。同時台北硬體建設不但遠遠落後國際大都會，甚至連大陸二線城市都已經超越台北，讓人無法接受。

他並強調，未來會拿出過去長年評鑑最績優立法委員的績效，快速回應民意、前瞻立法，劍及履及做事的精神，來加速台北建設，找回台北光榮，拼台北驕傲！要讓市民都能安居樂業！

(中時電子報)