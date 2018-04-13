水稻種植新證據 陝西發現5,800年前人工培育品種

屬於仰韶文化、位於陝西關中平原的東陽遺址，發現5,800年前的人工水稻種植證據。（圖/新華社）

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中時電子報

據澎湃新聞網報導，陝西省渭南市東陽遺址內，經考古團隊與科學家的調查，發現遺址內的水稻遺存，屬於距今5,800多年的人工栽培品種，為研究水稻種植的起源和傳播提供了新的證據。

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研究人員表示，遺址出土的66粒炭化種子中，發現了8粒炭化水稻。經過仔細觀察，發現了水稻扇形的魚鱗狀紋飾，呈現出典型的馴化形態，說明先民食用的是種植稻、而非野生稻。

陜西發現5800多年前北方水稻栽培證據，東陽遺址中常見植硅體類型。（圖/新華社）

東陽遺址，地處關中平原東部、渭河下游，是一處仰紹文化時期的聚落遺跡。考古工作者在灰坑中依據地層與堆積單位的疊壓情況，自下而上按照一定間隔逐層提取了植矽體樣本並採集了土樣。

陝西關中地區是環境考古學研究較多的地區，仰紹文化初期到中期的關中地區氣候暖濕，降水量豐富，呈現出草原森林為主的植被景觀，客觀上為水稻栽培提供了良好條件。此外，日益增長的聚落人口也提升了糧食需求量，促進了關中稻作農業的發展。

對此次的重大發現，曾參與考古發掘的陝西省考古研究院研究員許衛紅表示，過往對於仰紹文化先民主食的認識，多半仍以黍和粟占比最高，如今發現如此早年的水稻種植證據，勢必對研究水稻起源傳播提供了重要依據。

(中時電子報)

文章來源：陝西發現5800多年前北方水稻栽培證據

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