日本政府打擊盜版 擬立法阻絕盜版網站

2018年04月13日 13:43 中時 黃菁菁

日本盜版網站 「漫畫村」自11日11時起就無法連線，原來是日本政府採取的打擊盜版網站行動，今後還打算通過立法，封鎖侵害漫畫家等創作人權益的盜版網站。

日本政府13日在內閣僚會議上決定，擬通過立法等方式，封鎖沒有經過作者授權就擅自刊登日本的漫畫和動畫片之盜版網站。

日本政府擬賦予日本國內的網路服務供應商，採取封鎖盜版網站措施的法律依據，並督促民間業者採取相關對應，以預防侵害創作者的權益及日本出版文化的衰退。

日本智慧財產戰略總部暨犯罪對策閣僚會議上也決定，2019年將在國會上提出相關法案。在網站上鏈接盜版網站的網址，使消費者更容易從搜索引擎連接到盜版網站之作法，將會成為刑事處罰的對象，相關法案也將在2019年的國會上提出。

日本政府還點名 「漫畫村」、「Anitube」、「Miomio」為惡質盜版網站，目前只要是這3個網站，所有網路服務供應商都可以採取封鎖措施。若再有類似的惡質網站出現，日本政府也將設立由經營者、學者專家組成的協議會來研討對策。

據日本內容產業海外流通促進機構的統計，2017年9月至2018年2月，日本的著作權所有人方面的受害額總計超過4000億日圓(約新台幣1100億元)。

由漫畫家組成的日本漫畫家協會今年2月發表聲明指出，「漫畫家的利益被沒有付出任何創作努力的盜版網站所吞噬乃目前的業界現狀」。為了守護創作人的權益，日本政府認為有必要緊急拿出對策。

(中時)