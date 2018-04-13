快評》被刷爆的國軍「無限卡」統帥的心與軍人同在？

2018年04月13日 10:01 中時電子報 喻華德

總統蔡英文今天任內首次出海進行海上閱艦式，有海軍退役將領評論為是基於「輸人不輸陣」的心理。但不論是「輸人不輸陣」還是力求有所作為以「穩定民心」，背後凸顯的是「沒有制度、興之所至」式的閱兵，把國軍當無限卡刷的國軍「最大的靠山」三軍統帥，與習近平昨日閱兵相比，大閱官座艦長沙軍艦上官兵與習近平握手時，肢體語言和臉部表情展現「真誠的景仰」，兩者行程成為強烈的對比。

自前總統陳水扁在民國96年為避免使用「閱兵」一辭，首創「同慶操演」後，前總統馬英九，在民國100年在前一年度未決定、未編列預算的情況下，挪用部隊訓練預算舉辦閱兵，馬英九「扁規馬隨」，同樣刻意「閃避閱兵之名」，接續陳水扁「軍事文創」出「國防展演」。

而民國104年，為紀念抗戰勝利70周年，馬政府二度在前一年度未決定、未編列預算的情況下，挪用部隊訓練預算，以「漢光31號—國防戰力展示」之名再度閱兵。這背後凸顯的是馬政府原本根本無心慶祝紀念抗戰勝利70周年，任憑歷史話語權遭中國大陸「整碗端走」。

民國105年，蔡英文任內首度以「慶祥操演」舉辦救災為主的小閱兵，蔡英文總統「不起立、不敬禮」，只揮手，不尊重軍人的職業的特殊性。

而蔡英文總統今日進行海上觀艦式，照例前一年度未決定、未編列預算，挪用部隊訓練預算，顯示民進黨和中國國民黨無論是哪一黨執政，均未建立「閱兵制度」。而亞洲鄰國日本，是以「航空/海上/陸上，每年一自衛隊」的方式輪流舉辦閱兵。

馬蔡而政府的國安團隊無法有效預判中共舉辦「慶祝中國人民抗日戰爭

暨世界反法西斯戰爭勝利70周年」，大閱兵，和本次的「南海海域海上閱兵」，確實有必要檢討，但這種「因為人家有，所以我們也要有」的「被動跟進」式閱兵，正好凸顯出歷任三軍統帥不重視國防，國安單位也並未要求國軍建立閱兵制度的根本核心問題。

據了解，蔡政府此次海上閱艦式，在4月初由國安單位要求執行，海軍原規劃在下午，以蘇澳的168艦隊為主，基隆的131艦隊為輔，以紀德級飛彈驅逐艦、沱江級飛彈巡邏艦、錦江級飛彈巡邏艦、光六飛彈快艇進行小型海上閱艦式。

但在國安單位全程參與預演後，認為規模太小要求擴大規模，因此才加入了2艘成功級巡防艦、1艘康定級巡防艦、1艘永靖級獵雷艦、1艘永豐級獵雷艦、1艘劍龍級潛艦。

與馬英九任內「漢光30號演習海上實兵操演」相比，該次海上閱艦式在媒體面前展示各艦127公釐/76公釐主砲齊射、紀德級方陣快砲射擊、錦江級施放深水炸彈、各艦干擾彈齊射，搭配F-16發射AIM-9響尾蛇飛彈、F-5發射2.75吋火箭，搭配良好的天候，塑造了良好的宣傳，也為國軍留下難得的影音記錄。

據本報編輯在蘇澳實地觀看12日最後一次全兵力預演，發現本次蔡總統的搭乘的基隆軍艦，自出港至反港，全程大約1小時，而馬前總統在漢光30號時，全程5小時。顯然漢光30號海上實兵操演這種「25年來規模最大」，費時5小時的演習不可能濃縮到1小時內完成。蔡政府暨要閱兵又要時間短，恐怕很難讓外界對演習「極度濃縮」不作任何負面聯想。

而此次國防部發佈新聞稿以「國軍要港防衛與快速應變能力測考的視導行程」為總統緩頰。問題是測考是每一艦隊隨機抽籤決定受測艦，沒有「預演」。而且雖然基隆軍艦以標準二型飛彈上發射架、127公釐艦砲調至仰角，擺出防空警戒態勢，蘇澳軍港內也進駐蘭指部雲豹八輪甲車、海蜂大隊機動中隊雄風飛彈發射車，可是蘇澳中正基地兩側山頭上的欉樹飛彈發射架並未裝彈，相關陣地並未同步進入「要港防衛」作戰，凸顯「演多於習」的老問題。對照人民解放軍現在凡是以「實戰化」、「無劇本」作為訓練和演習方針，國防部的澄清顯然無法達到其所稱「確保國家安全，讓國人安心。」的目的。

國防部新聞稿中的「有鑒於國際及區域安全情勢的變化」，恐怕更反向證明這次總統視導是因解放軍海上閱兵，因此才臨時決定「跟進」。問題是難道「建立制度」，仿照日本自衛隊，以一年一軍種的方式輪流展示三軍勤訓精練的成果，有這麼難嗎？

「馬規蔡隨」前一年度不編預算、仰賴挪用訓練預算，有專程前往蘇澳拍攝預演的軍事迷憂心，此次閱兵恐將排擠下個月漢光演習的海軍科目規模，這次海上閱艦式在臨時下達命令的情況下，無法直接複製漢光30號內容的方式進行，顯示國軍這張「無限卡」恐怕已經被刷爆。

(中時電子報)