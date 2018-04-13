喜！水獺「金莎」當媽咪！超萌寶寶張大眼看世界

歐亞水獺是金門地區極具代表性的珍貴野生動物（小金）。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

水獺本來就超可愛，剛出生的水獺更是萌上加萌！台北市立動物園歐亞水獺的粉絲們或許早就已經發現，最近在台灣動物區水獺專屬的戶外活動場，總是看不到他們的蹤影。現在，苦守秘密多時的保育員，總算能幫「金莎」向大家報喜訊。

歐亞水獺「小金」和「金莎」配對成功。（圖左為「小金」，右為「金莎」 。（台北市立動物園提供）

就在今年大年初一中午過後到初二凌晨，「金莎」順利產下2隻寶寶，她自己很認真地照顧幼仔，目前寶寶都已經張開眼睛、也開始準備探索環境。

因為參與林務局野生動物收容救傷計畫，台北市立動物園在2014年4月2日，接到金門國家公園人員從古寧頭搭機轉送而來的一對歐亞水獺兄弟寶寶，同年6月18日又接到金門縣政府轉送1隻年幼的雌性歐亞水獺寶寶，經民眾票選分別命名為「大金」、「小金」和「金莎」。

去年滿3歲的水獺們都已成年，為了發展域外安全族群以延續個體數及基因多樣性，動物園展開我愛紅娘任務，也順利讓「小金」和「金莎」配對成功。

「金莎」生產第1隻寶寶（標註紅圈處）。（台北市立動物園提供）

自從2014年金門縣政府與金門國家公園，委託本園協助照養3隻年幼的水獺寶寶後，本園即與行政院農業委員會林務局、行政院農業委員會特有生物研究保育中心、國立自然科學博物館、金門縣政府、金門國家公園管理處、新竹市立動物園、東海大學、國立清華大學、國立台灣大學、金門縣野生動物救援暨保育協會、中華自然資源保育協會等結為夥伴，共同為歐亞水獺的域內、域外整合保育努力。動物園這次首度成功繁殖歐亞水獺，也為歐亞水獺的整合保育踏出重要的第一步，對歐亞水獺保育工作團隊是一大鼓勵。

間隔約12小時，第二隻寶寶順利誕生！（標註紅圈處）。（台北市立動物園提供）

歐亞水獺的育幼方式和小爪水獺完全不同，公水獺並不會協助育幼，所以目前「金莎」正獨立育幼中。也由於這是她第一次當媽媽，而育嬰房就在歐亞水獺的活動場旁，因此白天並不會看到正在照顧寶寶的「金莎」出來覓食。

「金莎」為第2隻誕生的寶寶清理身體，並將胎盤吃掉。（台北市立動物園提供）

此外，金莎在育幼期間個性變得非常敏感，動物園也特別呼籲民眾，經過歐亞水獺的戶外活動場時請務必降低音量，盡量減少干擾，讓「金莎」可以安安心心地照顧小寶寶。幸運的話，再隔一段時間，您說不定就有機會看到水獺寶寶搖搖晃晃踏出巢箱的步伐。

(中時電子報)

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