前夫前妻可分公務員退休金？律師呂秋遠5招化解

年金改革新制7月上路，離婚公務人員配偶將可要求按比例分配退休金，圖為示意圖，非當事人。（報系資料照 姚志平攝）

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中時電子報

年金新制7月1日上路，考試院日前公布施行細則，今年7月1日以後離婚的公務員，若結婚超過2年，離婚配偶可依兩人婚姻存續時間，按比例要求分配一半的退休金。不少公務員聽說後痛罵「修的是什麼法！」，更有人質疑，偷吃、家暴的配偶也有權分財產？

對於這項新制，網紅律師呂秋遠在臉書貼文說，「『公務員的退休金，配偶在離婚時最多可取得一半的金額』。這麼好的法律竟然通過，令多數公務員嚇到吃手手」。他提出5個辦法教公務員「自救」，不過呂麗絲認為釜底抽薪之計是：結婚問題多，平安單身最好。

呂秋遠5點【補救篇】如下：

1.公務員在交往時，要找有勞退金的對象，不要找全職家務勞動者，也不要找公務員。

2.公務員在結婚時，就約定採行分別財產制，配偶離婚時不僅不能分財產，還不能分退休金。

3.公務員在離婚時，不要答應協議退休金，交給法官去裁定。因為協議好就立刻要給，但無法協議，退休時才要給，這樣可以拖幾十年的時間，誰先死還不知道呢。

4.跟法院說明，法院的裁定根本建立在假設基礎上，因為退休時間連自己無法確定了，法院怎麼可能預測這位公務員會不會中離？一旦中離，比例怎麼確定？

5.請求大法官釋憲，主張退休金根本不夠自己生活，卻要分給三十年前離婚的配偶。而現在幫忙推輪椅的現任配偶，卻只能把退休的公務員推到海邊看風景，然後咒罵為什麼他沒錢養活自己。

(中時電子報)

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