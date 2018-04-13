反制已讀不回 封鎖對方的居然是這個星座…

2018年04月13日 10:05 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

在通訊軟體碰到「已讀不回」，你要拿對方怎麼辦？有人氣炸了，有人慢悠不理，有人則採必要反制，甚至直接封鎖對方。總之，人人作法不同，反應各異。從星座角度來看，誰會是祭出激烈反應的人呢？港媒報導指出，激烈反應的人居然不是火象的天蠍座，意外的竟是風象水瓶座。至於，其他星座還會有哪些動作呢？

對於「已讀不回」的反應，港媒《新假期周刊》盤點了12星座的作法，大家若能從中探究別人的心理狀態，將可知彼知此在社交場合得罪人。另一方面，下次碰到別人採取的反應，也可猜測對方的星座，作為潤滑社交的一大參考。

牡羊座

由於牡羊具有超級健忘的特質，前一秒還很介意對方已讀不回，下一刻就被其他事物吸引，將不開心拋諸腦後。

金牛座

與固執形容詞緊緊相隨的金牛座，由於不太會傷害別人，所以常受到折磨。朋友對自己的發言已讀不回，會胡思亂想，容易牛角尖。

雙子座

雙子座情緒化又玻璃心，遇到已讀不回，肯定內心很崩潰，可是因為常替對方找藉口，又覺得藉口其實經不起考驗，而陷入非常矛盾的心理困境。

巨蟹座

巨蟹座屬於佛系星座，對於很多事情淡定以對，且從來不會與人相爭。如果朋友已讀不回，會選擇暫時放下，時機成熟自然會回覆。

獅子座

獅子座脾氣有名的火爆，朋友已讀不回還得了，不會壓抑怒火的他們，會想方設法徹底搞清楚，對方已讀不回的動機何在。

處女座

不用多說，處女座是被認證的完美主義者，「龜毛」的他遇到對方已讀不回，肯定會謹記在心中，以後見到對方，都會因為此事而心有防備。

天秤座

天秤座的人說話較為直率，從來不會隱瞞情緒，當對方已讀不回，前兩天還會忍住，到了超過極限，會不停質問對對方，直到說清楚講明白為止。

天蠍座

天蠍座絕對是會記仇的，且城府可謂深不見底，對於已讀不回的朋友，他們不會採取正面衝突，不過，以後對於有求於他，就是報仇的最佳時刻，他們也會以其人之道還治其人之身，用已讀不回報復。

射手座

射手座天性不愛計較，所以就算朋友已讀不回，也不會放在心上，從來不會因為別人而影響自己的心情，是頗能自得其樂的星座。

摩蠍座

摩蠍座為人非常善良，總站在他人立場思考問題，當對方已讀不回時，他會自責可能說錯話，或之前做錯了事，然後會想盡一切方法解除誤會。

水瓶座

無庸置疑，水瓶座是很有性格的，他們被認為任性而且脾氣大，當對方已讀不回時，如果不是交情夠深的泛泛之輩，就會毫不遲疑封鎖對方，當從沒認識過這個人。

雙魚座

雙魚座為人圓滑聰明，處事面面俱到，對方已讀不回，他們表面會裝作不介意，跟對方繼續友好，但內心早就將對方列入黑名單。

(中時電子報)