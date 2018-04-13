颱風季將到 2018土砂論壇正式會議23日登場

2018年04月13日 10:14 中時 曹婷婷

台灣身處土地資源有限環境，山坡地開發無可避免，過去，遇有重大風災頻上演土石流災情，全球氣候變遷下，確立土砂治理策略刻不容緩。行政院農業委員會水土保持局為凝聚專家學者共識，4月23日於台北召開「2018土砂論壇」，針對土砂發展擬定「均衡性、和諧性、智慧性、準確性、自主性」五大目標，研議八項策略，以達「和諧山林、智慧防災」願景。

水土保持局李鎮洋局長表示，國內首度辦理「土砂論壇」先後於台南、台北展開預備會議和正式會議，會中，邀集專家學者與談、擬訂計畫，提供政府制定政策方針。3月22日預備會議在成功大學國際會議廳圓滿落幕，並取得產官學研界初步共識，確認相關策略推動可行性，定調土砂治理策略及建議執行方案。

「土砂論壇」正式會議將於4月23日假台北財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓(臺北市中正區中山南路11號)舉辦，由行政院農業委員會林聰賢主委開幕致詞，並由李鎮洋局長就「台灣水土保持事業的回顧與前瞻」及日本全國治水砂防協會 岡本正男理事長針對「日本砂防事業之發展與願景」作專題演講，隨後就「山河共治」、「掌握先機」及「永續利用」等三大議題依序進行討論。

李鎮洋指出，一直以來，台灣備受颱風侵襲，山坡地面臨山崩、地滑、土石流等災害，莫拉克風災造成小林村大規模土石崩塌，這一場複合型災害也讓政府意識，傳統方式已不足以因應未來可能面臨災害，有必要提出完整策略並做一個統整性的整合。

水保局今年進一步將土砂議題擴大層面，廣邀各界討論，以3月22日台南場–預備會議為「2018土砂論壇」前導，增加各界專家學者參與及討論機會，預備會議彙整建議及回響更納入4月23日臺北場–正式會議進行策略修正，並與產官學研各界菁英再次討論，期望透過論壇激發土砂治理的新思維，以利後續制定土砂治理策略。

「2018土砂論壇」受限場地員額已滿，當日將有現場直播，活動詳情及線上直播請上行政院農業委員會水土保持局官方fb、土砂論壇官方網站查詢。

(中時)