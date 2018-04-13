嘉縣推食農教育 師生農田享栽種樂

2018年04月13日 10:36 中時 張伊珊

2018．04．13 嘉義縣 ▲位於海區的布袋國中，校內國1新生，每周有1堂農事課程，從翻土、播種及澆水等樣樣自己來，親身體驗農民的辛勞。（張伊珊翻攝）

嘉義縣政府教育處自去年起，與縣內16所種子學校規畫推動食農教育，讓學生親身參與農事生產，感受農田栽種樂趣，建立人與食物、與土地的關係，同時了解自己所吃的食物，並對農業生產者有更豐富的認識。

梅山瑞峰國小5年前開始食農教育，全校師生利用課餘時間，合力把花圃變菜園，營養午餐也變得特別豐盛，成功落實從產地到餐桌的理念。校內不僅種有紅白蘿蔔、花椰菜與高麗菜等，也種起白甘蔗，並製作成在地特有的香糖。校長謝世達說，他們還把香糖與市售不同種類的糖，一起拿來作為發糕材料，相互比對箇中差異，曾獲嘉縣科學博覽會國小組第3名。

當初為解決校內雜草落葉過多情形，布袋國中校長吳敏男決定參與此項計畫，除成功將廢物再利用外，學生也透過每周1次的農務課程，在校園裡當起開心農夫，作物收成後還能向家人共享。國中1年級的鄭佳屏說，自己種的玉米筍，口感香甜又清脆，且吃得很安心，雖然種植過程辛苦，但她覺得很有成就感。

嘉縣教育處體育保健科長黃宏鼎表示，各校結合在地社區特色，推動食農、食育、食安等課程，讓學生從「吃」關心起周遭環境與生態，未來不排除以多元、跨局處合作的形式，持續進行食農教育。

(中時)