日本Lunch好超值！台灣商業午餐美味、CP值也高

2018年04月13日 10:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

薪水不漲、物價直漲！還有房貸、小孩怎麼辦！現今上班族真辛苦！很多人都想要從食衣住行下手，當然也希望多存些錢能到海外遊玩！其實想要省錢、又希望吃的有價值，商業午餐就是很好的選擇！日本很多餐廳都有提供約1000日圓（約台幣275元）的商業午餐，而台灣商圈，如台北東區、中山傷圈、新版商圈的餐廳也有推出美味超值的商業午餐，用小資嚐美味，有些還能在高樓上賞美景呢！

很多哈日族都知道，到日本想要嚐美味，其實平日（週一～週五）不妨可嘗試一下商業午餐。（達志影像／shutterstock提供）

很多哈日族都知道，到日本想要嚐美味，其實平日（週一～週五）不妨可嘗試一下商業午餐！日本的商業午餐多稱為英文音的「Lunch」，其價錢大多1000日幣上下（約275元台幣）就可吃到原價約1500～2000日圓（約台幣412元～550元）！其商業午餐菜色會隨店主人當日選用食材而有所變化，菜色有定食、豬排飯、咖哩飯、義大利麵、拉麵等

曾看過日本綜藝節目介紹，有些位在大學附近的食堂甚至可推出僅500日圓（約台幣133圓）的商業午餐，菜色也是應有盡有，還提供白飯吃到飽！喜歡去日本遊玩的哈日族，如手上沒有太多經費，不妨能參考網路上很多部落客的美食手記，享受這些CP值超高的美味！

其實不只日本，台灣很多地方也有提供商業午餐優惠！如台北東區、中山商圈常常可看到日式餐廳、咖啡廳推出價錢100～200（台幣）的商業午餐！

Asia 49「坦都里咖哩雞佐口袋餅套餐」。（Mega50提供）

而位在新北最高景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，同時也名列TripAdvisor新北餐廳第一名，平日中午推出的「活力午間套餐」，價格媲美百貨小吃街，成功吸客，經常一位難求！

時序漸熱，Asia 49將自4月16日起的每週一至週五(假日除外)11:30至14:00，推出「活力午餐夏日新作」，十款三道式套餐選項，包括星、馬、泰、印度…等招牌料理，每人只要199元起，就能將美食美景一次擁有，為打拼的人生補充滿滿的正能量。

在台灣的上班族面對滿滿工作壓力，不妨就適時給自己一些小確幸！在短短的一小時或兩小時的午休，相揪好友、同事來趟美味的商業午餐！用美味料理溫暖身心、累積能量，下午後繼續衝刺！讓自己生活更美滿！

(中時電子報)