確保355艘擴軍計畫 美軍擬讓柏克級驅逐艦延壽

同屬柏克級驅逐艦的普雷貝爾號、海爾賽號和桑普森號（由前而後）。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據美國海軍協報（USNI）報導，為確保先前提出的2036年前、維持355艘軍艦的擴軍計畫，美國海軍（US Navy）擬讓當前所有柏克級驅逐艦（Arleigh Burke-class destroyers），全面進行升級延壽，讓這批艦隊能擁有至少45年的服役年限。

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作為替代紀德級軍艦（Kidd class）的新一代驅逐艦，柏克級驅逐艦從1988年動工至今，總計畫要打造97艘同級軍艦。該艦級命名源自美國海軍上將亞里·勃克（Arleigh Albert Burke），一號艦亞里·勃克號下水時仍在世的他，曾在服役典禮上表示，「此艦為戰而生，你們擁有的是世上最好的戰艦。」也因為搭載神盾系統，又被暱稱為「神盾艦」，是海軍航空母艦打擊群中重要的防空能力。

柏克級一號艦阿利柏克號驅逐艦。（圖/美國海軍）

共有四種子型，總排水量從8,300至9,800公噸之間、船身約156公尺長，最高速度30節、最大巡航距離可達8,400公里。主要任務要求為協同航艦戰鬥群的防空作戰，艦上搭載「神盾」作戰系統（Aegis combat system）和AN/SPY-1 3D相位陣列雷達，同級艦共計劃建造89艘。可搭載士官兵約400餘人，裝設有多枚反潛與水上作戰的武器，如：魚叉飛彈、戰斧巡弋飛彈與ASROC反潛火箭，並可停泊兩架SH-60 LAMPS III反潛直升機。

去年因與日本商船相撞受損的柏克級費茲傑羅號驅逐艦。（圖/美國海軍）

但對於延壽或擴軍計畫，海軍中將莫茲（Bill Merz）表示質疑的態度。他在國會質詢時，提醒委員會的議員們，目前驅逐艦相關的武裝、設備與使用年限，都正在著手進行升級。莫茲也告訴媒體，國會欲藉由柏克級驅逐艦維持355艘軍艦的想法，有很大的錯誤。軍方希望，這個擴軍計畫能包含航母、驅逐艦、潛艇和兩棲突擊艦（Amphibious assault ship）等多種組合同步升級，而非單獨仰賴一種選擇，才是真正對強化美軍未來戰力有真正幫助。

(中時電子報)

文章來源：Navy Will Extend All DDGs to a 45-Year Service Life; ‘No Destroyer Left Behind’ Officials Say

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