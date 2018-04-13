共軍100小時奪台？ 副參謀總長：聽到我笑了

2018年04月13日 10:43 中時電子報 高德順

共軍中將王洪光日前透過中共官媒《環球網》放話，聲稱「共軍100小時內就可奪台，不給美日調集重兵救援的時間的機會」。立法院外交及國防委員會昨(12日)邀國防部副部長張冠群上將等人，針對大陸軍機遠海長訓，我方因應作為進行秘密專案報告、公開詢答。民進黨立委王定宇問及此事，國防部副參謀總長陳寶餘上將表示，聽到相關報告時，「我就笑了」，更直言，「絕對不可能」。

國民黨立委呂玉玲問，如果大陸軍機、軍艦遭遇狀況，需要我方提供停泊地點，國軍是否同意？空軍參謀長劉任遠表示，基於人道立場，會適時提供協助。海軍參謀長李宗孝則說，搜救屬國家整體工作，因此「哪一種船近，就會去救援」，畢竟人命最重要。

至於共軍突襲台灣是否能成功？100小時能否奪台？陳寶餘直言「不可能成功」，他還透露，聯二情報向他報告時，「我在這裡不好意思講，他跟我報告時我就笑了」，但為了避免引發其他效性，在此不作評論。王定宇追問：「你笑的意思是他們無知，與我方有作準備？」陳寶餘予以肯定，強調「不能說那是笑話，但那是不可能的事情。」台灣的空防水準，在世界算是嚴密的，國軍平時都有準備，在任何情況下，敵軍對我們攻擊都能立即反應，共軍不可能達成出其不意的效果。

PTT上網友熱烈討論這件事，有網友回應，志願役都外散宿了，共軍突襲台灣還要拖到100小時？10小時就能攻佔了，一堆智障陸軍不願役跟替代役跟免役完全不了解空軍。也有網友說，應該是沒那麼久，看看利益政客高官應該會先逃吧？！還有網友提到，去年815桃園跳電事見，引發全國大停電，如果開戰，台灣沒電第一個投降一定是老覺青。

(中時電子報)