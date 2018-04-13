教育部打群架卡管 趙少康：沒蔡、賴背後監督才怪

2018年04月13日 10:51 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台大校長當選人管中閔人事案至今仍未核定，國民黨立法院黨團10日舉行「史上最無恥！跨部會卡管，舉發教育部」記者會後，前往監察院舉發教育部長潘文忠等人瀆職。（中央社）

教育部卡管逼近百日，社會輿論罵聲不斷，部長潘文忠 (11)日一句「管中閔違法就不發聘」，又激起另一波批評聲浪。電視節目主持人趙少康表示，人事案再拖下去，民進黨只會更丟臉。他批說，都已經什麼年代了，還在搞1950年美國麥卡錫主義那套？卡管卡到打群架圍毆，背後若沒總統及行政院長在監督、「靠近」才怪。

趙少康在蘋果日報撰文指出，卡管案歹戲拖棚，再拖下去不是管中閔或台大丟臉，而是民進黨丟臉，民進黨該趕快做損害控管，其實判斷的標準很簡單，管中閔到底有無瑕疵？就算是有，瑕疵是否大到他不能當台大校長？

教育部擴大調查管中閔有無在大陸兼職，趙少康提醒綠營小心，窟窿會愈捅愈大，綠朝新貴之前當學者時難道都沒去過大陸交流，再捅下去，那些呼之欲出的人還有誰？所謂潑糞者人恆潑之，到時民進黨政府就糗大了。

趙少康提到，葉俊榮是先中槍的第一人，民進黨政府欲蓋彌彰，讚美他第一時間出來說明，還要求管中閔照辦。趙少康說，葉俊榮是政務官，本有義務接受立委質詢，並立刻出面說明，而管中閔現無任何公職，他可以自行決定要不要回應。趙少康放話，有一刀斃命的證據，就趕快拿出來，沒有就趕快發聘，拖死狗只是丟人現眼！

趙少康還說，管中閔不是台大畢業，如果自己是遴選委員，其實不會選他當台大校長。但現在已被選出，他就支持管中閔當台大校長，因為《大學法》規定，公立大學校長一經遴選委員會選出，教育部只能聘任，不能多置一詞，更不能因政黨的好惡留中不發。

(中時電子報)