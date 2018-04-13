「雲林藝起來」國際藝術交流登場

2018年04月13日 10:48 中時 許素惠

「雲林藝起來」國際藝術交流13日上午開幕，來自歐、亞、澳等三大洲12個國家、共49位藝術家共同參展，匯集了版畫、油畫、水墨、設計等多元藝術樣貌，大家相互切磋，讓台灣看見世界，也讓世界看到台灣。

開幕式各國藝術家30多人齊聚一堂，包括澳大利亞、丹麥、德國、英國、大陸、香港、伊朗、日本、韓國、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、台灣等，對受邀參與盛會深表榮幸及期待，也肯定雲林身為農業縣，卻能常年舉辦國際藝術交流展活動，邀集許多大師參展的用心。

縣長李進勇除了細細欣賞外，也希望藉此激盪出更多可能的作品。而在全球化的時代，雲林也要透過國際交流的經驗，以開放的態度面對世界潮流，引領更豐富的養分充實雲林的文化軟實力。

縣文化處長林孟儀指出，「雲林藝起來」國際藝術交流邁入第五年，此次展出作品包含有版畫、油畫、水墨、書法、設計、複合媒材等，相當豐富且深具水準，鄉親可以就近欣賞到不同文化下的多元藝術表現，是相當難能可貴的藝術饗宴。透過交流、互訪，讓不同地區、文化的藝術創作者能有具體的美感傳遞及分享，累積創作的能量。

該展覽即日起在縣府1樓親民空間展示廳展出之外，後續也將在宜蘭縣文化局第二展覽室及雲林縣褒忠國中活動中心等2地展出，讓更多民眾及莘莘學子就近欣賞到國際級的好作品，讓「雲林藝起來」深耕雲林並逐步跨縣市合作，彼此分享不同國度、區域的美學經驗及創作心得

(中時)