「雲林藝起來」國際藝術交流登場

「雲林藝起來」台灣國際藝術交流展開幕，藝術家送給雲林縣長李進勇（左）版畫作品。（許素惠攝）

友善列印
中時

「雲林藝起來」國際藝術交流13日上午開幕，來自歐、亞、澳等三大洲12個國家、共49位藝術家共同參展，匯集了版畫、油畫、水墨、設計等多元藝術樣貌，大家相互切磋，讓台灣看見世界，也讓世界看到台灣。

開幕式各國藝術家30多人齊聚一堂，包括澳大利亞、丹麥、德國、英國、大陸、香港、伊朗、日本、韓國、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、台灣等，對受邀參與盛會深表榮幸及期待，也肯定雲林身為農業縣，卻能常年舉辦國際藝術交流展活動，邀集許多大師參展的用心。

縣長李進勇除了細細欣賞外，也希望藉此激盪出更多可能的作品。而在全球化的時代，雲林也要透過國際交流的經驗，以開放的態度面對世界潮流，引領更豐富的養分充實雲林的文化軟實力。

縣文化處長林孟儀指出，「雲林藝起來」國際藝術交流邁入第五年，此次展出作品包含有版畫、油畫、水墨、書法、設計、複合媒材等，相當豐富且深具水準，鄉親可以就近欣賞到不同文化下的多元藝術表現，是相當難能可貴的藝術饗宴。透過交流、互訪，讓不同地區、文化的藝術創作者能有具體的美感傳遞及分享，累積創作的能量。

該展覽即日起在縣府1樓親民空間展示廳展出之外，後續也將在宜蘭縣文化局第二展覽室及雲林縣褒忠國中活動中心等2地展出，讓更多民眾及莘莘學子就近欣賞到國際級的好作品，讓「雲林藝起來」深耕雲林並逐步跨縣市合作，彼此分享不同國度、區域的美學經驗及創作心得

(中時)

教育部打群架卡管 趙少康：沒蔡… 「文博會」下週開展！Body Makin…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。