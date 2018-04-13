「文博會」下週開展！Body Making手造工藝見證台灣美

2018年04月13日 10:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文化是日積月累，需要你我努力一同去創造、共同去感受！工藝是一門身體力行的功課，打造出融合日常生活美學的器物，進而昇華心靈層次，讓生活中充滿手做的溫度！今春台北很「文化」！繼2017年「我們在文化裡爆炸」後，2018年台灣文博會「從身體創造」，帶領大家回到人類基本感官的本質尋找創造力的線索，探討「本體感受」！

工藝中心今年度以「Body Making手造工藝」呼應本次主題「從身體創造」，以時間為主軸，從匠師的精湛技藝、材料的演繹變化到成品的行銷推廣，串聯呈現工藝從無到有的過程，讓大眾透過認知工藝的初始，進而接納工藝融入於生活。

「Body Making手造工藝」，用時間的角度看工藝從材料的長成、技藝的累積到常物的使用，在時間的催化下醞釀出許多美的相遇，工藝中心今年參與台灣文化創意設計博覽會，突破以往展出形式，以兩地兩概念方式同時呈現工藝與日常、身體與實踐的關係。

華山概念展以時間的全新角度來進行此次展覽的策劃，由東海醫院設計工作室徐景亭設計師為策展人，以手造工藝區、技術應用區及匠師實際展演等呈現人與工藝、人與材料及工藝與時間的互動關係，透過工藝進程了解匠師心意與挑戰，了解生活常物用品的製作技藝。

松山展區則延續此概念嚴選12家台灣優良工藝品廠家共同展出，讓民眾能實際與工藝師進行互動，透過雙方交流，理解工藝師的鍛造歷程並行銷推廣工藝常物用品。

華山工藝概念展以材料、工具、技術到生活上，透過時間累積「人」、「技術」、「材料」方能完美相遇在生活內，讓工藝生活美學能更貼近人的溫度；延伸到松山展區12家工藝業者，則有金工、漆藝、陶藝及創新工藝的廠家共同呈現，以精采的工藝作品呈現台灣精湛的工藝設計能力及紮實的工藝技術演繹工藝的精采，提升台灣優良工藝品的品牌價值。

2018台灣文博會－「Body Making手造工藝」

展出地點1：華山1914文創園區中4B（台北市中正區八德路一段1號）

展出地點2：松山文化創意園區五號倉庫(台北市信義區光復南路133號)

展出日期：4/18(三)〜4/22(日)

(中時電子報)