大甲媽16日抵新港 國寶大師贈墨寶紀錄友誼

書法大師陳岳山寫下「宮誼永存」墨寶，將送給大甲鎮瀾宮，紀錄兩宮廟多年友誼。（呂妍庭攝）

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大甲媽一年一度前往新港奉天宮遶境進香，預計16日中午抵達新港鄉，喜迎邁入第31年的宗教盛事，新港各界早已動起來，今年除有多達50多攤的免費供食攤位，「淨港計畫」也將同步啟動，13日上午奉天宮舉辦記者會，董事長何達煌強調絕對會讓隨團信眾有賓至如歸的感覺，書法大師陳岳山也寫下「宮誼永存」墨寶，將送給鎮瀾宮為兩廟友誼留下紀錄。

何達煌指出，為迎接大甲媽的到來，全鄉各界以辦喜事心情，準備接待數十萬，來自全國各地的信眾，從飲食到住宿規劃都十分貼心，希望讓所有善男信女來到新港有回家的感覺，何達煌更感謝民眾花時間和成本準備吃食，提供各式素食熱食、茶水點心、水果供信眾呷免驚，讓每個人來到新港都說好溫暖，憊疲盡失。

上午記者會包括新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、嘉義縣文化基金會執行長趙麗娜等人皆到場，林茂盛說，大甲媽祖遶境新港是台灣年度重要宗教盛事，為營造乾淨的進香環境，公所清潔隊與奉天宮合作推動「淨港計畫」，共有34個團隊包括新港文教基金會、嘉義縣扶緣服務協會、東吳高職、吳鳳科技大學、新港國中等，超過千人擔任環保義工，一起為媽祖、為環保貢獻心力。

何達煌說，奉天宮和各界將提供隨香信徒舒適的住宿空間，除奉天宮香客大樓外，鄉內各級學校也配合提供教室做為住宿場域，包括新港國中、新港國小、文昌國小、古民國小，另鄉公所、老人會、立體停車場、育新幼稚園等場域也提前消毒打掃，以容納數萬信眾休息之用。

(中時)

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