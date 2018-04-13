學學NBA！美媒：大聯盟應管制打群架

2018年04月13日 11:01 中時電子報 盧品青

紅襪與洋基前役兩度上演全武行，洋基一壘手奧斯丁(Tyler Austin)禁賽5場加罰款，紅襪投手凱利(Joe Kelly)禁賽6場加罰款，紅襪總教練柯拉(Alex Cora)也被罰款。

其中洋基投手沙巴西亞(CC Sabathia)、紅襪二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)在旁勸架也被罰款，因為沙胖與派卓亞其實都在傷兵名單，他們不應該跑進場中。

這衍生一個問題，為什麼棒球打鬥總是要清空板凳呢？《紐約郵報》專欄指出，大聯盟應該要仿效職籃NBA，他們規定場上打架時只要替補球員跨出板凳區就要受罰，棒球場的習慣卻是要所有球員從跑個50公尺衝上去打群架，有必要嗎？

球員衝進場的本意是勸架，但是人愈多、場面愈混亂，球員受傷的風險也愈高。特別是沙胖、派卓亞這種本來在養傷的球員更不該衝上去。該專欄主張大聯盟應立法禁止，對衝進場的球員一率處以25場禁賽。

就算非打架不可，也得像奧斯丁那樣放下球棒、脫下頭盔再打，凱利丟出棒球手套的行為應該被禁止，因為這些裝備可能傷到人。

打架的原因多半與觸身球有關，投手應該在投出很危險的頭部內角球之後就被趕出去，而不是等到他用時速98英里的火球砸到對手的肋骨之後才採取動作。

不過該篇文章也提到，棒球場很多時候是依照「不成文規定」在運作的。教練和球員大部分是由自己掌握分寸，比賽的隊伍與主審之間也都有默契，若全部寫成硬性規定，似乎也有失棒球的精神。

(中時電子報)