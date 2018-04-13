狄鶯救子》此鑑定非彼鑑定 美刑法真複雜

2018年04月13日 11:02 中時電子報 龔邦華 中視

孫安佐案到現在，他的能力或精神鑑定結果如何，只有他律師知道。 但是到底這個鑑定在美國相關法律上是代表甚麼? 有必要搞清楚。

依照賓州刑事法，當嫌犯被捕之後，法官會就此案設定保釋金。接下來的一步就是所謂的Preliminary Hearing (預審)。

因為要出庭，所以不管法官或是檢方及辯方律師都可以提出一個要求，就是針對被告的能力進行鑑定，這個專有名詞叫做Competence Evaluation (能力鑑定)。

這是美國憲法保障有關刑事案件上的程序正義，就是嫌疑犯必須有能力接受公審 (stand Trial)。

這是源自於最高法院在1960年的一個歷史性判決。33歲的Milton Dusky被指控協助綁架及強暴未成年女生，但他很明顯地有Schizophrenia (思覺失調)的心理疾病，但是卻有Competence(能力)接受公審。最後被判了45年。

結果他到高等法院時申請重審，理由是他在當時根本缺乏健康的心理狀況出庭。最後最高法院認為，的確沒有足夠證據證明他當時有能力出庭。所以把這個案件發回到地方法院，規定必須先就他到底有沒有能力出庭這一點開庭辯論，如果他真的有能力，就會舉行新的審判。

每一個州的能力鑑定內容及標準都不同， 但是基本上必須要包括兩個要素， 就是第一， 被告必須了解他被控的罪名。 第二， 被告有能力協助律師替自己辯護。

孫案現在如果進行認罪協商，是否具出庭能力也不是重點。

值得強調的是能力鑑定又和所謂的Insanity (精神障礙)又不一樣。

能力鑑定只是決定有沒有能力出庭，不是去決定你需不需要為所犯下的罪去負刑責。

有沒有能力出庭，由法官來認定，也就是可以在出庭前就決定。但如果要以精神障礙辯護(Insanity Plea)方式，則必須由公審團來做決定。

如果被認定是因為精神疾病而無罪，通常會被送到相關設施。有的被告在精神病院待的時間，甚至比所犯下的刑期還要長。

所以現在外界所有在討論孫安佐的精神或心理狀況，包括上達比警長奇伍德在內，都是在私人意見和個人評論的範疇。

孫安佐到底有沒有做精神或心理鑑定，而且是哪一種鑑定，只要律師不說，沒有人知道。如果沒有第一手消息，不宜妄加評論。

(中時電子報)