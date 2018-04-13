神岡區土雞場確診禽流感 中市動保處撲殺消毒

台中市動物保護防疫處人員，今天針對神岡區土雞場進行禽隻撲殺工作！（陳世宗翻攝）

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動保處人員並立即出動消毒車，進行神岡區土雞場全場環境消毒。（陳世宗翻攝）

台中市動物保護防疫處10日接獲業者主動通報，神岡區1土雞場疑似發生禽流感案例！動保處當日派員至現場採樣送驗，並執行該場動物移動管制。12日檢驗報告出爐，確診為H5亞型高病原性禽流感；動保處13日動員人力撲殺土雞1150隻、銷毀飼料1672公斤，同時針對內外場區加強消毒。

台中市動保處長林儒良說，目前全國今年至今已有60場禽流感陽性案例，為防治疫情，台中市持續主動監測轄內家禽場、寵物鳥及家禽理貨場，今年截至目前已監測35場，共採集1385件檢體；其中1鴨場檢出高病原性禽流感病毒，已依規處置。

林儒良指出，台中市有242場的養禽場，約有禽類270萬隻；10日接獲通報神岡區1土雞場發生禽流感案例，昨日確診後，今日已進行撲殺消毒。另將持續針對案例場半徑1公里內家禽場加強採樣監測，嚴密監控病毒活動情形。

動保處表示，為防治禽流感，該處呼籲轄內家禽業者務必加強場內防鳥設施、門禁管制、進出車輛及場區清潔消毒等安全工作，並遵行台中市「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」相關規定，以保障家禽產業防疫安全。

動保處強調，業者應每日自主觀察家禽健康狀況，若出現疑似病徵、異常死亡或產蛋率急遽下降，應立即通報動保處，以利及時處置；如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另將處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時)

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