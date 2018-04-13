惡男紅豆湯下藥 搶劫按摩女判刑5年10月定讞

2018年04月13日 11:19 中時 林偉信

曾因下藥迷姦按摩女遭判刑12年確定的范姓男子，假釋出獄後，前年他攜帶安眠藥摻入紅豆湯內，在新竹迷昏2名按摩女後搶走現金5萬多元，他辯稱為籌措日本求學女兒的生活費才犯案，求法官輕判，但最高法院不採信，依強盜罪將他判刑5年10月定讞。

判決指出，范男在2016年12月10日晚上先以電話聯絡新竹縣竹北市經營個人工作室的蒲姓女子，他攜帶摻有安眠藥的紅豆湯誘騙蒲女食用後，等蒲女藥效發作昏迷之際，他再強取她的筆記型電腦及現金4萬5千元、手機等財物，隨後逃離現場。

隔年1月28日晚間，范男再以電話聯絡另一名劉姓按摩女，讓劉女吃下紅豆湯，劉女查覺有異打電話向友人求助，范隨即搶走她的現金8000元後奪門而出，劉女向外追出但未能攔阻范男，事後警方據報逮獲范男，清查後發現他涉及多起強盜案。

范男打出悲情牌，稱因須負擔母親及在日本求學女兒的生活費用，經濟拮据而犯案，情堪憫恕求法官減刑輕判，但法官認為他曾迷姦按摩女入獄，又犯下多起強盜案，不足以讓人同情，不予減刑。

歷審認為范男的犯行危害社會治安、惡性非輕，但考量他犯後與蒲女以10萬元達成和解，並當庭向蒲女道歉認錯，將他依強盜罪判刑5年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

范男另因缺錢花用在桃園以同樣手法分別迷昏2名按摩女後，搶走現金共15000元，一審依加重強盜罪將范判刑10年6月，高院考量他坦承犯行、尚有悔意，且與其中一名被害女子達成和解，酌減刑度將他改判10年，案經上訴，目前最高法院審理中。

(中時)