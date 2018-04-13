希臘幻象2000戰機於愛琴海墜毀 飛行員不幸喪生

希臘空軍麾下現役的幻象2000戰機。（圖/希臘空軍）

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中時電子報

據美國商務內幕網（Business Insider）報導，不久前才決定砸重金升級軍備的希臘，於昨日傳出不幸的死亡墜機事故。一架隸屬該國空軍的幻象2000-5型戰機（Mirage 2000-5），在巡守愛琴海（Aegean）海域時，疑似為攔截土耳其越界的戰機，造成戰機於斯基羅斯島（Skyros）附近墜毀，希臘國防部長已於稍早證實飛行員死亡的消息。

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由法國達梭公司（Dassault）研發製造、以大型三角翼聞名全球的幻象2000戰機，1978年首次試飛、1982年正式投入服役，擁有十多款衍生改良版本。最大時速可達2.2馬赫、最大航程可達1,550公里，裝載有兩具機砲、共有9個掛彈點，可掛載魔術空對空飛彈、雲母飛彈等武器。希臘空軍目前擁有16架EG型與24架2000-5型戰機，未來也將是戰備升級的優先選擇之一。

準備起飛的幻象2000戰機。（圖/希臘空軍）

除法國空軍使用外，中華民國空軍也於1997年購得60架單雙座型的幻象2000-5型戰機，但服役後卻多災多難，20年來造成江金亮少校、劉浩帆上尉、張健翔中校和王同義上校等優秀飛官殉職，日前更傳出何子雨上尉失蹤，至今仍下落不明。

駕駛幻象2000戰機的飛行員。（圖/希臘空軍）

從兩次大戰後，希臘與土耳其在愛琴海區域一直存在領空、領海和領土的衝突，雙方的戰機也經常在邊界上相互較勁，但多半處於未掛彈的非攻擊狀態。當墜機事故發生後，土耳其軍方也在第一時間表示，那個時間點他們並無戰機在附近飛行，並非土國的責任，讓整件事情陷入羅生門的狀態，外界擔心，恐讓希土本就緊張的狀態更加緊繃。

(中時電子報)

文章來源：A Greek fighter pilot died in a crash after a mission to intercept Turkish jets

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