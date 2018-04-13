台灣之光！俄羅斯阿基米德國際發明展元智大學勇奪金牌

2018年04月13日 12:06 旺報 李侑珊

元智大學資訊工程系陳柏豪師生，參加俄羅斯阿基米德國際發明展，勇奪金牌。（元智大學提供）

又一台灣之光！由元智大學資訊工程系陳柏豪教授及大三賴詩雨同學設計的作品Easy 3D，參加俄羅斯阿基米德國際發明展成為全場焦點，競賽期間，評審佳評不斷，除了勇奪金牌之外，也是會場唯一獲得烏克蘭評審獎的作品，其發明與創意水準，備受到國際肯定。

世界最大的發明展-俄羅斯阿基米德國際發明展於之前風光落幕，今年在莫斯科舉辨第21屆發明展，是國際重要發明展之一，共有27國參賽，超過700件發明作品角逐各個獎項，競爭非常激烈，台灣代表團獲得19金19銀4銅及8座大會特別獎，表現亮眼。

其中由元智大學資訊工程系陳柏豪老師及賴詩雨同學設計的作品Easy 3D更是全場的焦點，競賽期間，評審佳評不斷，除了勇奪金牌之外，也是會場唯一獲得烏克蘭評審獎的作品，其發明與創意水準，備受到國際肯定。

元智資工系大三賴詩雨表示，Easy 3D，是一個全像投影技術的3D多互動介面之虛擬實境系統，運用AI人工智慧的語音辨識、手勢辨識，改寫一般人對於平面電子產品的視覺認知，讓3D的顯示更加接近真實世界，進一步擺脫傳統按鍵的束縛，可以模擬人的視覺、聲音及動作辨識，讓使用者體驗更加人性化的人機互動，在任何地方都可以使用，操作簡易，老人小孩都能輕易上手。可以應用在商品預覽和商品展示，做為新世代療癒、個人居家助理及互動娛樂產品，也可以做為商場產品的3D互動展示機台。

元智大學資工系教授陳柏豪表示，此技術可以結合文創導入在相關商品預覽和商品展示，提供新世代療癒、個人居家助理及互動娛樂的新產品體驗，也可以做為商場產品的3D互動展示機台。藉由此次參展，已成功吸引到國外多家廠商的尋求合作契機。

世界規模最大的「俄羅斯阿基米德國際發明展」，台灣代表團此次共獲得19金、19銀、4銅以及8個大會特別獎，總成績在27個國家中，排名第二，僅次於東道主國俄羅斯。其中，元智大學資工系教授及學生的發明成為全場焦點，除了勇奪金牌之外，也是會場唯一獲得烏克蘭評審獎的作品，其發明與創意水準，備受到國際肯定。

(旺報)