台灣之光！俄羅斯阿基米德國際發明展元智大學勇奪金牌

元智大學資訊工程系陳柏豪師生，參加俄羅斯阿基米德國際發明展，勇奪金牌。（元智大學提供）

友善列印
旺報
元智大學資訊工程系陳柏豪師生，參加俄羅斯阿基米德國際發明展，勇奪金牌。（元智大學提供）

又一台灣之光！由元智大學資訊工程系陳柏豪教授及大三賴詩雨同學設計的作品Easy 3D，參加俄羅斯阿基米德國際發明展成為全場焦點，競賽期間，評審佳評不斷，除了勇奪金牌之外，也是會場唯一獲得烏克蘭評審獎的作品，其發明與創意水準，備受到國際肯定。

世界最大的發明展-俄羅斯阿基米德國際發明展於之前風光落幕，今年在莫斯科舉辨第21屆發明展，是國際重要發明展之一，共有27國參賽，超過700件發明作品角逐各個獎項，競爭非常激烈，台灣代表團獲得19金19銀4銅及8座大會特別獎，表現亮眼。

其中由元智大學資訊工程系陳柏豪老師及賴詩雨同學設計的作品Easy 3D更是全場的焦點，競賽期間，評審佳評不斷，除了勇奪金牌之外，也是會場唯一獲得烏克蘭評審獎的作品，其發明與創意水準，備受到國際肯定。

元智資工系大三賴詩雨表示，Easy 3D，是一個全像投影技術的3D多互動介面之虛擬實境系統，運用AI人工智慧的語音辨識、手勢辨識，改寫一般人對於平面電子產品的視覺認知，讓3D的顯示更加接近真實世界，進一步擺脫傳統按鍵的束縛，可以模擬人的視覺、聲音及動作辨識，讓使用者體驗更加人性化的人機互動，在任何地方都可以使用，操作簡易，老人小孩都能輕易上手。可以應用在商品預覽和商品展示，做為新世代療癒、個人居家助理及互動娛樂產品，也可以做為商場產品的3D互動展示機台。

元智大學資工系教授陳柏豪表示，此技術可以結合文創導入在相關商品預覽和商品展示，提供新世代療癒、個人居家助理及互動娛樂的新產品體驗，也可以做為商場產品的3D互動展示機台。藉由此次參展，已成功吸引到國外多家廠商的尋求合作契機。

世界規模最大的「俄羅斯阿基米德國際發明展」，台灣代表團此次共獲得19金、19銀、4銅以及8個大會特別獎，總成績在27個國家中，排名第二，僅次於東道主國俄羅斯。其中，元智大學資工系教授及學生的發明成為全場焦點，除了勇奪金牌之外，也是會場唯一獲得烏克蘭評審獎的作品，其發明與創意水準，備受到國際肯定。

(旺報)

台大自主聯盟稱管中閔赴陸獲確認… 台北市ICT人才匯流計畫推4大誘因…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。