全程模擬！總統登艦視導海軍 一顆實彈也沒有

2018年04月13日 11:27 中時 曾薏蘋 、 陳信翰

蔡英文總統登艦視導。（陳信翰攝）

總統蔡英文（中）13日前往海軍蘇澳基地。(中央社)

蔡英文總統今上午赴蘇澳基地並登基隆艦視導「宜蘭地區部隊」，由於中共解放軍日前卻預告，18日在台灣海峽實彈射擊軍事演習；今上午操演備受關注，不過有別以往皆採全實彈或部分實彈操演，是今天上午全採模擬方式，一顆實彈也沒有。

總統蔡英文今登基隆艦，在東北海域校閱空層空域操演，今上午操演全程約一百分鐘。國防部指出，鑑於國際及區域安全情勢變化，為強化國軍戰備整備與快速應變能力，海軍司令部於接奉三軍統帥蔡英文總統備戰抽測明令後，以艦隊擴大不同型艦組合編成62.9支隊，納編空軍兵力，在我國東部海域執行「戰備抽測」聯合操演。

今天操演場景是以假想敵空中、水面船團意圖進犯台灣領空、領海，並以特攻部隊意圖搶奪破壞我蘇澳港重要防護目標為操演想定，國軍在掌握敵情動態後，即由海軍動員港區陸戰隊兵力，與陸軍支援兵力，遂行反特攻作戰，另海上兵力編組任務支隊，在最短時間內動員戰備兵力，完成海上戰備整備，依令執行要港防空及反水面作戰。充分展現海軍平日機動、彈性動員的戰力，並藉由聯合作戰，聯合友軍採「以小博大」不對稱戰法、「由遠至近」的接戰殲敵節奏，達成海上殲敵目標，充分驗證海軍官兵平時勤訓精練的成果，更彰顯國軍保家衛國的決心。

今上午九時，蔡英文總統上午九時抵達實施港區要港防空作戰基地防衛戰鬥及特攻作戰演練，總統在聽取簡報後，下達作戰命令，支隊長下令部隊，飛彈快艇緊急出港，獵雷艦率先出港，在基隆艦兩側前方掃除水雷。

隨後基隆艦戰管F-16分成兩批架次，對敵船團實施魚叉飛彈攻擊，但以施放火焰彈模擬，並導引沱江艦、3艘錦江艦及6艘飛彈快艇等輕快兵力分進合擊，協同對敵實施飽和攻擊，不過則以實施干擾蛋模擬；接著在倒銀主戰艦基隆艦，對敵作戰實施多彈飽和攻擊，也以干擾彈模擬；鄭和艦艦載S-70C反潛直升機起飛，前往龜山島附近海域實施戰果評估。

基隆艦導引潛艦海龍艦，對敵作戰艦實施潛射魚叉飛彈攻擊，再以兩枚綠色煙標模擬；潛艦在攻擊後上浮，驗證戰果；蘇澳作戰中心戰管蘇澳港機彈車組對敵作戰艦實施雄二飛彈攻擊，採模擬試射。

國防部表示，今天不論空中還是水下，都是在對目標實施飽和攻擊。稍後總統也對海軍官兵發表談話。

※「飽和攻擊」指在短時間內，從對方航母編隊防空圈外發動大規模飛彈突襲，數量超過對方飛彈防禦系統的應對能力，從而達到消滅對方航母的目的。

(中時)