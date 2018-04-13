南早︰轉移敘戰注意力 陸台海軍演在助俄

中國大陸海軍4月12日在南海海域舉行大閱兵，圖為航母打擊作戰群接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱的畫面。（新華社）

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中時電子報

北京周四意外宣佈，18日將在台灣海峽舉行實彈演習，而軍事觀察家認為，這不僅是向台北發出訊息，也是在美俄因敘利亞問題摩擦加劇之際，表達對克宮的支持。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，在俄羅斯支持的敘利亞政府對民眾發動化武攻擊後，美國總統川普威脅將送上飛彈。而澳門國際軍事會會長黃東指出，美俄隨時可能在敘利亞爆發衝突，而北京宣佈將在台灣海峽軍演，意在表達對戰略夥伴莫斯科的力挺。

他指出，北京身為俄羅斯的戰略夥伴，很可能在這敏感時機，利用海軍練兵來展現對克宮的政治支持。此外，黃東說，中國大陸海軍奉命把軍演移到台灣海峽舉行，是要測試戰鬥的緊急應變能力。

而北京在宣布18日將在台灣海峽舉行實戰演習前幾小時，才在南海海域舉行了規模空前的海上大閱兵。這次參加周四海上大閱兵的，有中國大陸首艘航母遼寧艦、約50艘戰艦、超過1萬名官兵，以及包括戰機，轟炸機與預警機等在內的近80架軍機。

而在這次解放軍海上大閱兵前，中美都在南海舉行了演習。其中美國「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母周二在南海舉行了所謂的例行演習，有20架F-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機進行了起降演練。

軍事專家說，這次解放軍海上大閱兵向外界所發出的強烈訊息，就是他們已警覺，充滿爭議的南海海域如今正出現與日俱增的挑戰。而這顯示中美在競爭加劇之際，北京刻意大秀海上軍事肌肉。

(中時電子報)

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文章來源：In surprise move, China to mount live-fire navy drills in Taiwan Strait ‘in show of support for Russia over Syria’

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