台北市ICT人才匯流計畫推4大誘因 吸引國外科技學生來台就業

台北市政府「南洋北流–台北市ICT南鑽人才匯流計畫」，集結國內6大學及12家企業資源。（吳堂靖攝）

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台北市ICT南鑽人才匯流計畫，吸引印度、馬來西亞學生來台交流。（吳堂靖攝）

台北市政府「南洋北流–台北市ICT南鑽人才匯流計畫」，集結國內6大學及12家企業資源，透過年補助8萬學雜費、媒合實習及工作等誘因，招募印度、馬來西亞學生來台交流，第一階段已招收20名學生，未來將擴大招生規模，最快2020年6月起就有學生投入國內ICT產業服務。

台北市ICT南鑽人才匯流計畫集結各界資源，學校部分包含台北市立大學、台灣大學、清華大學、交通大學、台灣科技大學及台北科技大學等6校ICT相關科系共同參與，學生來台就讀期間，提供學雜費補助、生活津貼、赴國內企業實習等，以及畢業後於相關產業服務2年以上的工作機會等4項誘因。

企業就業部分，由台北市政府提供平台媒合，目前已有和碩、仁寶、台達電、HTC、華碩、英業達、精英、廣達、緯創、研華、大同及神通等12家企業參與，並提供就業及實習媒合機會。

台達電子工業股份有限公司人資長陳啟禎表示，計畫透過產官學合作，將增加人才招募管道，吸引更多資源加入，但對於台灣人才的培育，只會擴大不會減少。

台北市副市長林欽榮表示，配合國家南向政策，台北市府願意為國際交流盡一份心力，鎖定印度、馬來西亞科技人才，針對來台就讀碩士班跟博士班學生，提供每年8萬學雜費及3萬6千元住宿津貼的補助，今年初步編列1500萬元經費，預計有200多名外籍學生來台交流。

林欽榮表示，首批20名學生將於5、6月至企業實習，9月起也將擴大，預計招收200名學生，最快2020年6月起就有學生投入國內ICT相關產業。

(中時)

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