兩湖緣·兩地親！「2018浙臺鄰里節」走入基層落實政策

2018年04月13日 11:27 中時電子報 綜合報導

日前，以“兩湖緣·兩地親”為主題的2018“浙臺鄰里節”杭州啟動儀式暨“杭臺民宿論壇”在杭州市余杭區鸕鳥鎮舉行。此次活動以鄰里為主題吸引了臺灣南投縣民宿觀光協會及民宿業主代表、南投縣觀光處、信義鄉公所、農會基層交流團的臺灣嘉賓與杭州市民宿協會、民宿業主代表相聚一堂，增進鄰里互動，暢敘親情友誼，共謀兩岸民宿產業發展。本次活動是由浙江省臺辦指導，杭州市臺辦、余杭區人民政府主辦，余杭區臺辦、鸕鳥鎮政府承辦，杭州市民宿行業協會、南投縣民宿觀光協會、余杭區山溝溝鄉村旅遊協會協辦。 浙江省臺辦領導，杭州市委、市政協、市臺辦、市農辦、市旅委、市商務委，以及余杭區委、區政府等有關單位負責人,等300餘人共同參加活動。

南投基層交流團參觀余杭區鸕鳥鎮梨花。(圖主辦單位提供)

作為鄰里節啟動儀式舉辦地的余杭區鸕鳥鎮，它利用當地優渥的生態資源於2016年提出了打造“國際慢城”的全新理念，目前已打造10家精品民宿、近200家農家樂、10個農旅結合農業園區及多種旅遊業態，是杭州民宿產業發展的優秀範本。此次活動特別安排南投民宿業主入住鸕鳥鎮當地民宿，通過住家式的交流體驗，增進兩地民宿業主之間面對面的交流，相互學習、相互借鑒。值得一提的是今年杭州市還將組織民宿管家赴南投蹲點培訓，實地學習南投民宿業的經營理念、運營特色和行銷模式，為兩岸民宿業的發展推波助瀾。

南投基層交流團在杭期間還參觀了鸕鳥梨園、塘棲古鎮、茅塘景區及古村落，體驗土酒坊、打年糕、磨豆腐、編草鞋、燒土灶等傳統民俗活動，共同感受民間傳統文化的傳承；此外，還探訪了時尚產業基地——藝尚小鎮和規劃館等，瞭解杭州新產業、新業態的快速成長和和城市發展新機遇。

杭州市臺辦主任梁建華於致詞時表示：杭州與南投縣從"同源禪寺"結緣開始，靈隱寺與中臺禪寺開啟了這段緣份，至今十多年來，在旅遊、農業、文化、教育、文劊、宗教、青年以及基層社區等多領域廣泛交流、成效顯著。互惠互融、共謀福祉成為普遍共識，實現了「而岸一家乗，杭州南投親上親」共同心願。佘杭信義因梅花結緣，今天又相聚梨園。史強鄉長每年都帶信義鄉親來余杭參加鄰里節，與我們結下了深厚的友情。

梁主任表示：杭臺鄰里節作為杭州市首創的兩岸基層交流活動品牌，已連續舉辦11年，並逐步向全省推廣，升級打造成浙台鄰里節。活動通過邀請臺灣基層民眾走進杭州普通居民生活，深入開展“鄰里大串門”“社區話服務”“臺商說故事”“青少年走親”“印象杭州行”等特色活動，成為兩岸民眾增進親情友情、促進心靈契合的重要橋樑。活動模式從最初以兩岸“家庭”為單位的交流，發展到社區（村裡）、校際、行業及社團之間的交流，相容並蓄、互通有無，並積極探索惠及兩地基層民眾的合作路徑，共用發展機遇。

梁主任表示：今年，首次將鄰里交流拓展到民宿產業合作領域，成功開闢了兩岸鄰里互動與兩岸產業合作相互帶動提升的新模式，成為一項新的突破。截至目前，杭臺鄰里節已累計邀請7000餘位臺灣同胞來杭參加活動，杭州市居民代表、結對家庭代表也每年赴臺回訪，就如同“走親戚”般常來常往。

杭台民俗文藝表演分別獻上具代表性的傳統文化演出。(圖主辦單位提供)

本屆鄰里節以一場別開生面的“杭臺民俗文藝演出”揭開序幕，杭州和南投分別獻上非物質文化遺產“滾燈”和原住民歌舞等精彩的傳統文化演出，希望通過兩地基層交流共同傳承中華民族傳統文化瑰寶。

(中時電子報)