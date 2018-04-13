美國務卿提名人：對台軍售非常重要

2018年04月13日 13:52 旺報 徐維遠

美國國務卿提名人蓬佩奧(Mike Pompeo)華府時間星期四在其提名聽證會上對美國向台灣出售武器的做法表示支持。蓬佩奧說，美國對台軍售非常重要，美國歷屆政府不分黨派都在美國的一中政策下提供台灣必要的軍備。

美國之音13日報導，美國參議院外交委員會星期四針對川普總統提名的國務卿候選人、現任中央情報局局長的蓬佩奧(Mike Pompeo)舉行確認聽證會，參議院外交委員會亞太小組委員會主席加德納(Cory Gardner)在對蓬佩奧提問時，對中國準備在台海舉行實彈演習表示擔憂，認為美國對中國在區域的挑戰必須有所應對。

加德納特別提到《台灣旅行法》，他說，他對川普總統簽署《台灣旅行法》表示讚賞，希望瞭解蓬佩奧對這個法律是否支持，以及他將批准哪一個級別的官員訪台。蓬佩奧說，他還不知道派哪一個級別官員比較合適，必須聽從國務院專家的意見後才能發表意見，不過他知道美國的政策是什麼。

蓬佩奧說：「我熟悉《台灣旅行法》，我也熟悉美國的一中政策、三個公報以及美國的六項保證，所以我知道美國的政策，至於哪一個級別比較合適，我必須仰賴國務院專業人士給我引導後才能發表意見。」

加德納接著問蓬佩奧，他是否支持將美國對台軍售定期化的問題，蓬佩奧答復說：「我認為這是非常重要的事，正如美國很長一段時間以來的做法一樣，每一屆政府，無論是共和黨或民主黨，美國都在符合一中政策的條件下售出必要的武器。」

加德納繼續問蓬佩奧，是否支持美國邀請台灣參加多邊軍事演習，例如夏威夷的環太平洋多國軍演或阿拉斯加州的紅旗軍演，蓬佩奧回說「他不知道這個問題的答案」。

加德納在聽證會休息時受訪，再度提到中國將在台海實彈演習的問題。加德納說，中國在區域的軍事活動，令人不免要對中國是否和平崛起提出質疑。

加德納表示：「就在今天，中國宣佈要在台灣海峽舉行實彈軍事演習，而且我們清楚知道，中國已經在南海軍事化，正如我們原先懼怕他們會這麼做一般，但他們原先是說他們不會這麼做。所以我想有許多人對中國是否和平崛起有許多疑問和擔憂。」

(旺報)