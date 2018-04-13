警消危勞不輸軍人 立委籲退休同酬

2018年04月13日 11:35 中時 鄭舲 、 姚志平

行政院昨拍板軍人年改版本，親民黨立法院黨團今天舉行記者會指出，警消人員與軍人同樣是危險性高、工時長的職業類別，退撫制度卻與公教人員一致，對警消不公平。親民黨團提出《公務人員退休資遣撫卹法》修正條文，希望將警察、消防等危勞人員的退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率計算。

親民黨團總召李鴻鈞表示，親民黨團向來主張，不同職業類別應給予不同的天花板、地板及退休所得替代率，當初公教年改曾建議具有職業特殊性的警消應有不同，但最後三讀通過的版本還是比照辦理。李鴻鈞說，軍人年改比公教優渥，是擔心募兵制募不到兵，「難道就不擔心警消人力漏洞越來越大嗎？」警消、護理師等危勞人員扮演角色不輸軍人，應一視同仁。

李鴻鈞也提及，行政院通過的軍人年改版本僅適用未來退伍的現役軍人，已經退伍的軍人就沿用舊制，只是把18%砍掉，但有資格領18％的都是服役時領不符比例的微薄薪資、參與戰爭在砲火下生存的退休軍士官，現在他們年紀都84歲以上，是弱勢中的弱勢，國家應該給予照顧。

親民黨立委陳怡潔表示，軍人年改版本送到立法院，民進黨團已經說要微調，希望不是向下修正。陳怡潔也質疑，軍人年改最快要4月底、5月初才排審，為何行政院已經放話7月1號要實施，是否又將立法院當立法局，要限期通過？呼籲民進黨政府不要說盼軍公教共體時艱，對待他們卻是剝奪、污名化。

(中時)