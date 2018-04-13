影》大谷翔平首支三壘打 天使輕取皇家

2018年04月13日 11:33 中時電子報 盧品青

Ohtani Shoing off his wheels. pic.twitter.com/VbD9IHSeWn — MLB (@MLB) April 13, 2018

照這樣下去，大谷翔平或許該改打第4棒了！天使隊13日作客皇家，大谷翔平DH第8棒上陣，他7局上滿壘時揮出大聯盟生涯首支三壘打，一口氣灌進3分打點，幫助天使隊以7-1擊敗皇家。

天使隊金斯勒(Ian Kinsler)首局敲出陽春炮，此後雙方1-0相持到第7局，直到皇家先發投手甘迺迪(Ian Kennedy)退場，換上中繼波伊(Blaine Boyer)為止。天使隊藉由卓奧特(Mike Trout)的安打帶起攻勢連打2分，等到大谷上場的時候，天使已經二出局攻占滿壘。

皇家這時又換上右投茂爾(Brandon Maurer)來對決大谷，大谷在揮空兩球之後逮中一顆內角速球，拉打到右外野，落地直滾到全壘打牆邊。皇家外野手拚命追球，天使壘上跑者全數回來得分，大谷輕鬆地滑上三壘，這是他首支三壘打。

皇家其實已經很提防大谷了，大谷6局上打擊時，兩出局二壘有跑者，皇家就以故意四壞保送大谷，選擇面對第9棒的茂多納多(Martin Maldonado)。7局上是因為滿壘而不得不與大谷正面對決。

卓奧特8局上又補了1轟，天使卓皮亞諾(Nick Tropeano)保住勝投，皇家甘迺迪只失1分吞敗投，1局被打5分的波伊無關勝敗。

(中時電子報)