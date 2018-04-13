有「乾淨的煤」嗎？ 綠色和平下戰帖PK賴揆遭拒

2018年04月13日 12:24 中時 廖德修

深澳燃煤電廠爭議延燒，針對日前行政院長賴清德曾表示深澳燃煤電廠使用的是「乾淨的煤」 的說法，環保團體綠色和平預計19日邀請國際知名能源與空氣汙染分析師勞里・糜偉（Lauri Myllyvirta）來訪，並盼望能與賴揆針對「乾淨的煤」進行辯論，同時進行線上直播，以期能讓更多民眾了解深澳案對於空氣品質的衝擊。

勞里批評，「乾淨的煤」其實是一種誤導民眾的詞彙，燃煤發電所排放的空氣汙染物質，無論是PM2.5、硫氧化物、氮氧化物等，均大幅高於其他發電方式；同時「乾淨的煤」也忽略燃煤電廠將排放包含汞在內的重金屬物質。

勞里強調，興建深澳燃煤電廠將直接使1千萬名台灣民眾未來數十年暴露在更多的空氣汙染物質中，而這些衝擊台電並沒有在環評大會提出更細緻的健康影響評估。此外，賴院長也無視於這些衝擊，僅選擇傳遞未盡周全的資訊，在在都令人感到訝異。

勞里說，空氣汙染是全球最大的環境汙染殺手，世界衛生組織（WHO）已將空氣汙染歸類為致癌物質，其中PM2.5更會進入人體的血管與肺部，嚴重影響人體健康。勞里強調，燃煤發電是製造空汙的主因之一，除了民眾熟知的PM2.5、硫氧化物、氮氧化物之外，更重要的是會排放含汞在內的重金屬物質。

聯合國環境總署出版的《2013全球汞評估報告》指出，燃煤發電是全台汞排放的最大來源，僅在2010年就排放2877公斤，這些排放的汞最終將經由食物鏈回到人體。許多研究已經證實，汞將會危害孩童的認知與神經發展，汞的毒性高，即使是非常小的劑量也會帶來嚴重的健康危害。因此，政府應該盡力減少汞的排放，其中最有效的方式，就是積極淘汰燃煤發電。

19日晚上7點的線上直播論壇，綠色和平已發出正式邀請函，惟目前行政院仍以賴揆公務繁重為由婉拒。基於深澳案所造成的健康衝擊，綠色和平仍將持續邀請，盼賴揆積極回應社會的疑慮，參與這場「乾淨的煤」的公民辯論。

綠色和平說，勞里是一位能源和空氣汙染分析師，曾代表芬蘭政府出席2005年在蒙特婁舉行之聯合國氣候變遷綱要公約第11屆締約國大會。2006 年迄今在綠色和平從事能源議題的研究與相關運動，研究與運動足跡遍及歐、亞、非多國，是能源政策、研究、實務經驗均具的國際專家。

(中時)