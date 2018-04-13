瀋陽春季遊推出6大主題100餘項特色旅遊活動

2018年04月13日 11:32 中時電子報 瀋陽市旅遊委員會

中國網4月11日訊 遼寧省瀋陽市旅遊委副主任閆守祝11日上午在瀋陽市政府新聞辦召開的2018中國瀋陽春季遊新聞發佈會上透露：作為瀋陽四季遊第一季活動春季遊，已經在瀋陽市全面拉開帷幕，本屆春季遊主題是“清風滿韻 樂活瀋陽”。春季遊期間，將推出“踏青賞花”“運動健身”“文藝娛樂”“民俗民風”“惠民節會”“美食狂歡”6大主題100餘項特色旅遊活動，滿足市民和海內外遊客出遊需求。

賞花踏青 點位多花色美

春季，在這個春意盎然，萬物萌生的季節，最愉悅的事情莫過於踏青賞春花了。春季遊100餘項活動多樣溢彩。“鬱金香花、油菜花、杜鵑花、蘭花、牡丹花、杏花、梨花” 等幾十種花卉，20餘處踏青、賞花、觀鳥的好去處等你來。

4－5月期間，瀋陽世博園推出的“春花展”。風和日麗，春意漸濃，杜鵑花、玉蘭花、櫻花、梨花、連翹花、小桃紅、杏花等各式春花爭相綻放，世博園內春花爛漫，多姿多彩。

北陵公園開展“花朝節”活動。以“國泰民安”為主題，推出鬱金香、球根花卉展，色彩斑斕、豔麗多姿。同時，母親節期間，在北陵公園中心廣場，還將栽植5000餘株康乃馨，引進魯冰花，使遊客真正感受到“滿園花卉、滿心感恩之情”的文化氛圍。

和平區沈水灣公園舉辦鬱金香花展和百合花展，遼中區的第三屆花溪地油菜花節；新民市蘋果賞花節、“梨花節”；康平縣推出的第四屆臥龍湖濕地觀鳥及賞花踏青節；法庫縣推出白鶴節等活動。

一年之際在於春，春季朝氣蓬勃，也是一年四季新的開啟。登登山、健健身，舒緩舒緩筋骨，可以說是一種養身之道，各地區紛紛推出登山健身活動。如春季於洪區推出的最美丁香湖健步走；渾南區在瀋陽國家森林公園推出的“春季登山比賽”；康平推出的“巴爾虎山登山節”；鐵西推出的“首屆瀋陽國際戶外運動文化節”；沈河區海棠陸柒文化體育中心推出的“我要當國腳” 業餘足球聯賽等，健身娛樂，登高望遠，開啟一年新的“彩頭”。

旅遊＋，內容豐富 特色突出

今年春季遊活動產品內容豐富，涵蓋13個區縣（市）和相關部門及涉旅企業，以“旅遊 ＋ 文化、民俗、體育、商業…”等資源的方式，吸引更多的海內外遊客來到瀋陽、瞭解瀋陽、感受瀋陽，來我大瀋陽體驗“福運快樂”之旅。春季瀋陽市多地點的文藝娛樂活動，更是豐富多彩。5月期間，如和平區在沈水灣雲飏閣推出的第四屆渾河文化藝術季，將為廣大市民呈現高雅的交響音樂盛宴。沈河區11號院舉行“大國工匠手工體驗陶藝展”。

皇姑區在瀋陽天地推出的“春季讀書分享會”，為消費者打造濃郁的“春日”讀書氛圍，呈現繽紛多彩的休閒天地。新樂遺址景區針對中小學生推出的“模擬考古發掘”、“原始手工制陶”活動，開設“博物館第二課堂”，通過模擬互動體驗教學形式，讓學生們在寓教於樂中掌握知識。沈飛航空博覽園推出的“航空科普小課堂”；鐵西1905文化創意園推出的“後行動派藝術展”；康平推出的“魅力大遼，出彩康平人”達人秀系列活動等，可以說是精彩不斷，樂此不彼。

春季期間，瀋陽市舉行的“民俗民風”活動，更是內涵豐厚。如渾南區“愛琴海度假莊園”推出的“民俗文化節”。將舉行民俗文化展示、滿族風情文化展示，開展秧歌、舞獅、京韻大鼓、二人轉、剪紙等民間藝人表演活動；和平區北市場推出“第四十屆瀋陽暖春共聚皇寺廟會”；沈河區張氏帥府博物館與瀋陽演藝集團、話劇團聯合推出的“帥府傳奇系列情景劇”，通過話劇的表演形式，讓遊客身臨其境，深入瞭解帥府裏發生的故事。

春季的“美食狂歡”活動，也將會盛裝來襲！如皇姑塔彎興順夜市推出的“瀋陽國際美食文化節”，將邀請國際藝術團體來沈，組織世界各地特色美食及日用品參展，以濃郁的歡娛性和地域品牌的國際元素，提升國際美食節的影響力；推出的“遼寧海鮮美食文化節”，將發揮全省範圍內的聯動作用，通過海鮮產品展示、水產品文化推廣，特色產業升級，引爆消費熱情，帶動旅遊相關產業發展；鐵西盛京驛站推出的額“兩周年美食文化慶典”，將利用傳統加工工藝，建造食品原材料製作展廳，以供百姓觀賞，建造傳統民俗美食園，讓百姓看到、吃到少數民族傳統美食，推出的特色採摘活動、“驛站、郵政一家親”主題文化活動；美食園開業大酬賓等活動，將會是一場視覺盛宴；皇姑瀋陽天地17號街啤酒花園，將結合“世界盃”足球賽事的影響力，推出系列主題活動，盡享狂熱快樂時光。

惠及民生 優惠活動空前

春季瀋陽市開展的惠民節會活動更是好事連連。如康平大遼聖市商業街舉行的“春季農副產品展銷會”，屆時將展出近百種特色農副產品、春季土特產品及特色旅遊紀念品等，完美呈現一個綠色健康無公害的生態有機康平。沈北新區七星海世界推出的“420門票秒殺”以及主題演藝活動；方特歡樂世界推出的“踏春季奇趣親子遊活動”，彙聚情趣親子遊活動品牌與卡通的完美呈現，打造一個快樂祥和的“熊出沒親子月”；皇姑區舍利塔碑林公園推出的“留住暖春”萬人公益遊活動，結合各個年齡段攝影發燒友，針對攝影發燒友，針對攝影主題“踏青”，開展皇姑區萬人公益遊活動。

另外，瀋陽經濟區多城市聯合推出的旅遊惠民政策，意外的惠民驚喜，將會使您獲得更多的幸福感和獲得感。

此次惠民活動，是瀋陽市旅遊委員會面向瀋陽、鞍山、撫順、本溪、營口、阜新、遼陽、鐵嶺、北京市16—70周歲市民免費發放“京遼旅遊一卡通”惠民套票，持套票可免費暢遊本溪水洞風景名勝區、鞍山千山風景區、錦州世博園、秦皇島漁島海洋溫泉景區、瀋陽怪坡風景區、瀋陽北陵公園、遼陽一水雲天溫泉景區等46個知名旅遊景區，門票價值近3000元，還可享受領紅包、看看賺、零元購、兌手機、獎遊團、搶門票、送保障、享特惠等福利。

在瀋陽怪坡國際滑雪場、瀋陽花溪地溫泉生態樂園、瀋陽仟睿達冰雪樂園、瀋陽華燈城北方燈會、遼陽一水雲天溫泉景區、本溪康溪理療溫泉度假區、鞍山禦湯泉旅遊度假區、鞍山綠中海水上樂園開展惠民旅遊特價補貼活動。

全面貫徹落實了京沈對口合作交流會議工作部署和瀋陽經濟區城市書記市長聯席會議指示要求，實現了充分整合資源、深化區域合作的預期目標，對有效落實惠民旅遊工程、拉動市民旅遊消費、服務企業營商環境、推動市場繁榮發展起到了重大的推動作用，讓旅遊企業，特別是瀋陽、鞍山、撫順、本溪、營口、阜新、遼陽、鐵嶺及北京市民遊客，得到了更多的幸福感和獲得感。

(中時電子報)